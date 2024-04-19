第4波新內閣人事 國民黨：缺乏亮點自己人組閣

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）內定行政院長卓榮泰今天公布第4波人事，國民黨文傳會主委李彥秀表示，這一波內閣布局，除了缺乏亮眼人選，客委會、原民會仍然是「南流」優先，自己人組閣概念貫穿全場。

卓榮泰今天召開記者會，宣布天氣風險公司總經理彭啟明接環境部長、前立委邱泰源掌衛福部、行政院副秘書長何佩珊出任勞動部長、原住民族委員會主委由原民會原住民族發展中心主任曾智勇升任、台南市客委會主委古秀妃接客家委員會主委。

李彥秀受訪表示，這一波內閣布局，除了缺乏亮眼人選外，客委會、原民會仍然是南流優先，自己人組閣概念貫穿全場。農業部陳駿季代理許久，直接真除，可以看到民進黨對於農業部已經缺乏可用的其他人才，前部長陳吉仲過去的言行把農業部變成農業政治部，希望陳駿季能多點農業專業，少點政治口水。

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李彥秀指出，邱泰源在擔任立委時就是專業的醫界立委，但是行政部門與立法、民間單位的屬性不同，要關照的不是只有醫師，邱泰源應該給其他的醫事團體、病家團體、社福業務更多的關注。

此外，李彥秀表示，何佩珊為了勞基法修法，曾在國會直指自家民進黨立委林淑芬「妳夠了嗎」，總統當選人賴清德選擇一個強力推動勞基法修惡的人來當勞動部長，未來勞動政策可以想見更偏向資方，這樣的人事安排，是民進黨對勞團的宣戰嗎。（編輯：林淑媛、翟思嘉）1130419