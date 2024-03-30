自幼叛逆有主見 陳亞蘭「勇氣家族」比對人生故事

（中央社記者洪素津台北30日電）金鐘視帝陳亞蘭這回不光演，還在歌仔戲職人劇「勇氣家族」擔任製作人。她透露這部戲彷彿是她人生縮影，除部分劇情取材自她的真實故事，連角色也一樣叛逆有主見。

陳亞蘭是製作人也是主角，她再度展現英氣十足的歌仔戲扮相，劇中和林雨宣、鄭茵聲的母女情也是一大看點，而劇中的「寶銀社」就是取自陳亞蘭父親經營的「寶銀社少女歌劇團」，她從小跟著戲班長大，看著媽媽擔任劇團當家小生，陳亞蘭認證這回林雨宣的角色「就是我的原型」。

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林雨宣透露去年拍攝時竟引發「坐骨神經痛」，有時候甚至痛到幾乎不能走路，「可能一直以來比較緊繃，當時就突然發作」。她坦言雖然很榮幸能與「影帝」共演母女，但拍攝時曾壓力大到做惡夢，「亞蘭姐看我的表情，就像是梅莉史翠普看著安海瑟薇的樣子，一度感覺我沒辦法和她太親近。」

陳亞蘭為了「勇氣家族」還身兼「台語老師」，她幾乎把所有劇本都用台語錄音講一遍傳給大家，訪談現場更播放當時錄音的音檔，「沒辦法，大家都一直來問我這個怎麼唸，我就乾脆都錄起來給大家。」陳亞蘭期待戲劇播出，「希望傳承台灣最在地的文化，讓大家從不同角度看見台灣的歌仔戲。」（編輯：吳協昌）1130330