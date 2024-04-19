強檔推薦1 / 「鬼天廈」真實事件改編 小薰、陳妤飆戲演母女檔
2024/4/19 14:11
每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。
（中央社記者洪素津台北19日電）院線、串流精彩更新，院線即日起上映「鬼天廈」，戲中黃瀞怡（小薰）、陳妤演出母女，一起演繹「台北第一凶宅故事集」；串流平台本週則有影集「死亡男孩偵探社」上檔。
「鬼天廈」描述位於市中心的大樓發生大火、奪走數十條人命。片中，陳妤自幼喪母，有靈異體質的她，在媽媽小薰因為火災過世之後，決定住進凶宅大樓調查母親真正死因，雖如願見到媽媽，但卻發現這棟大樓更多不為人知的祕密。
另外，院線還有龜梨和也演出的新片「怪物樵夫」，他在片中詮釋既是帥氣律師又是冷血殺人的精神病患，他坦言為此下了不少苦功，「我的角色會有一些細微變化，像是眼睛的動作、轉動脖子的方式等」；另外還有驚悚片「噬血芭蕾」（Abigail）等。
串流平台Netflix本週則新上映美劇「死亡男孩偵探社」（Dead Boy Detectives），劇中兩個少年鬼，和一個會通靈的少女合作，為靈界客戶破解大大小小的謎團，豈料半路殺出法力高強的女巫來攪局。
Disney+則上映日劇「那個叫貓頭鷹的男人」，故事設定在現代日本社會，而這個國家背後，是全日本最有權勢、江湖人稱「貓頭鷹」的大神龍太郎，在用無形的力量控制國家的一切發展。（編輯：陳政偉）1130419
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