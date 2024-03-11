役所廣司摘亞洲電影大獎影帝 蔣勤勤封影后

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北10日電）第17屆亞洲電影大獎今晚頒獎，影帝由日本男星役所廣司以「我的完美日常」獲獎；影后則是中國女星蔣勤勤以「草木人間」摘下；日本名導是枝裕和也憑「怪物」摘最佳導演。

吳慷仁今年以「富都青年」摘下金馬影帝，又跟梁朝偉、沈騰跟韓國影帝黃晸珉、役所廣司競逐亞洲電影大獎最佳男主角，雖然最後敗給役所廣司，但吳慷仁表現獲得不少演員青睞。范冰冰今天表示一直以來都有看吳慷仁的作品；梁朝偉也誇獎吳慷仁內心戲表現得厲害。

林品彤在「小曉」飾演過動症少女並打破金馬獎最年輕影后紀錄，同樣入圍亞洲電影大獎影后，她和菊地凜子、周冬雨、鄭裕美、蔣勤勤角逐獎項，最後由蔣勤勤脫穎而出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年最佳影片由濱口龍介執導的「邪惡根本不存在」獲得，此片也摘下最佳原創音樂獎。最佳導演獎頒給「怪物」日本導演是枝裕和，最佳男配角頒發給「12.12：首爾之春」朴勳，最佳女配角則是「白日之下」梁雍婷，今年摘下金馬獎最佳新導演獎的卓亦謙同樣憑藉「年少日記」再獲得亞洲電影大獎最佳新導演獎。

另外，去年5月因病過世的導演萬瑪才旦遺作「雪豹」獲得最佳編劇獎、最佳攝影獎。（編輯：何宏儒）1130311