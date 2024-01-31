「富都青年」台灣票房破億 李心潔更堅定要拍好片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北31日電）電影「富都青年」在台上映64天，今天宣布票房突破新台幣億元大關。影后李心潔首度擔任監製，她一直希望推動馬來西亞電影的發展，這次票房是對整個團隊的鼓勵，也更堅定製作好電影的心。

「富都青年」雖是導演王禮霖執導的首部長片，但他過去曾監製多部作品，他今天表示，票房能夠破億不是件容易的事，這部片是收到祝福與愛的作品，「我會銘記這一路以來的每一個你，感恩非常！」

陳澤耀片中因飾演吳慷仁的弟弟阿迪打開知名度，他笑說，一收到破億好消息就想飛來台灣慶祝，「因為影迷們的喜歡和支持，帶給了富都團隊最棒的禮物。心情真的好激動，現在好想衝去富都吃個當地美食來平復一下心情。」

吳慷仁表示，謝謝觀眾給了美好回憶，也讓幕前和幕後團隊都受到鼓勵，期待未來的任何一部電影都能更踏實前進。

片中演出跨性別者Money姊的鄧金煌令許多觀眾印象深刻，他表示，接下「富都青年」的演出讓人生更加精彩也充滿驚喜，「電影上映後一直被大家厚愛著，讓我感覺幸福滿滿的。現在票房破億，真的是意想不到的成績，除了謝謝，還是謝謝，謝謝大家一路以來的支持和愛護。」

劇組為了慶祝台灣票房破億，將發售片中角色阿邦、阿迪、Money姊的可愛版人物周邊商品。（編輯：張雅淨）1130131