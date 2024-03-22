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強檔推薦1 / 許鞍華「詩」登大銀幕 魔鬼剋星重返抓鬼起源地

2024/3/22 22:02（3/22 22:38 更新）
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影片來源：GoldenSceneHK

（中央社記者王心妤台北22日電）下週院線、串流精彩更新，院線即日起上映香港導演許鞍華新紀錄片「詩」，「魔鬼剋星：冰天凍地」重返抓鬼起源地，Netflix則有美國首名黑人女性國會議員故事「獨排眾議」。

院線部分，即日起將上映的「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire）帶著觀眾重新回到抓鬼起源地紐約展開刺激的動作冒險，還有恐怖片「鬼聖胎」（Immaculate）、日本電影「邪惡根本不存在」、香港導演黃綺琳新作「填詞L」，國片部分則有「看到靈魂的那隻眼 師公」。

特別的是，香港導演許鞍華推出的新紀錄片「詩」訪談散居各地的香港詩人，許鞍華片中拜訪多名香港詩人老友，暢聊文學與香江，包含已經離開故鄉的黃燦然與廖偉棠，片中不只關於詩，還關於生活與抵抗，思考香港的精神出路。

串流部分，Netflix即日起上架美國首名黑人女性國會議員於1972年爭取民主黨總統候選人提名的故事「獨排眾議（SHIRLEY）」。（編輯：陳政偉）1130322

影片來源：Sony Pictures Entertainment
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