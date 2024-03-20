許鞍華因文學與電影結緣 花50年構思紀錄片「詩」

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（中央社記者王心妤台北20日電）香港導演許鞍華日前為新片「詩」來台會影迷，她因為念文學系跟電影和詩結緣，從1970年代就有拍「詩」相關紀錄片的想法。對於未來是否有拍新片的計畫，許鞍華則順其自然。

許鞍華日前接受台灣媒體訪問分享紀錄片「詩」的創作歷程，她大學時主修文學，因為爸爸跟爺爺的薰陶，她一直對詩很有興趣，1975、1976年左右就有拍「詩」的想法，但當時先拍了「傾城之戀」，她也透露內幕，原本男主角不是周潤發，而是鄭少秋。

許鞍華分享，1970年代在香港攻讀碩士時，當時還沒有網路，導致她研究美國詩人龐德（Ezra Pound）卡關了2年，加上甲狀腺出了狀況陷入低潮，後來受到指導老師建議改學電影專業，因緣際會開始電影生涯。

許鞍華從事電影工作多年，她說度過低潮的方式就是看大量書籍，看到一本好書就像看到一部好電影，會令人有振奮感。

紀錄片談及詩人的心境轉折，許鞍華在詩人和導演身上找到共同處，「每個導演都一定要會經歷好幾次低潮，拍出來的電影未必都很勵志，如果拍得好，拍出某種生活方式，即便是很墮落的，也會讓人振奮。」她也強調，作為導演需要面對觀眾和票房壓力，這部分和詩人不同。

被問到是否有新的拍片計畫，許鞍華表示：「順其自然，能拍就拍吧。」她說若要拍片，希望能從有趣的紀錄片或是電視劇著手。

「詩」將於22日在台北國賓長春、南港喜樂、光點華山、信義威秀等戲院上映，上映戲院可至佳映娛樂臉書粉絲專頁查詢。（編輯：龍柏安）1130320