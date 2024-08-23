本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
新聞專題
2024美國大選1/300
首頁 / 國際

NBA球星柯瑞表態支持賀錦麗 民主黨全代會影片現身喊話去投票

2024/8/23 18:20（8/23 18:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA金州勇士球星柯瑞22日透過影片現身民主黨全國代表大會支持賀錦麗。（美聯社）
NBA金州勇士球星柯瑞22日透過影片現身民主黨全國代表大會支持賀錦麗。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士隊「三分球王」柯瑞今天晚間透過影片現身民主黨全國代表大會（Democratic National Convention），支持副總統賀錦麗成為下一任美國總統。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，才剛隨美國隊在巴黎奧運上獲得冠軍的柯瑞（Stephen Curry）戴著金牌說道，在奧運上的「場內外團結提醒我們，只要團結一心，我們可做到任何事情（we can do all things），並繼續激勵世界。」

「我無所不能」（I can do all things）是柯瑞的座右銘。

他說：「這就是為什麼我相信賀錦麗（Kamala Harris）成為總統能讓我們再次團結，並繼續推動國家前進。這是為了維護我們國家的希望和信念，確保家庭在最珍貴的時刻能得到照顧。」

在柯瑞發表這番談話的2天前，金州勇士隊（Golden State Warriors）總教練、剛率領美國男籃隊完成奧運金牌5連霸的柯爾（Steve Kerr）親自出席芝加哥民主黨全代會致詞。他也表態支持賀錦麗和她的競選搭檔明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。

柯瑞在簡短的影片結束前引用另一名民主黨全代會演講者的談話。

柯瑞在會場的歡呼聲中說道：「套句蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的話，『行動吧！』，去投票，動起來，讓我們在11月以前所未有的方式展現自己。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130823

延伸閱讀
勇士隊總教練柯爾挺賀錦麗 借柯瑞手勢要川普「洗洗睡」賀錦麗副總統政績爭議一次看 主責非法移民人工智慧與中俄挑戰賀錦麗全代會演說矢言抗全球暴政 諷川普有金正恩相挺
柯瑞
奧運男籃柯瑞轟垮地主 法國麥當勞戲稱考慮下架咖哩沾醬4年柯瑞盼奧運奪金帶給賀錦麗正能量 讓國家更團結
賀錦麗
賀錦麗接受民主黨總統候選人提名 盼重新定義自己加州川粉動員向民主黨嗆聲 高喊「川普寶貝加油」
2024美國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賀錦麗全代會演說矢言抗全球暴政 諷川普有金正恩相挺
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：