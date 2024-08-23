NBA球星柯瑞表態支持賀錦麗 民主黨全代會影片現身喊話去投票

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（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士隊「三分球王」柯瑞今天晚間透過影片現身民主黨全國代表大會（Democratic National Convention），支持副總統賀錦麗成為下一任美國總統。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，才剛隨美國隊在巴黎奧運上獲得冠軍的柯瑞（Stephen Curry）戴著金牌說道，在奧運上的「場內外團結提醒我們，只要團結一心，我們可做到任何事情（we can do all things），並繼續激勵世界。」

「我無所不能」（I can do all things）是柯瑞的座右銘。

他說：「這就是為什麼我相信賀錦麗（Kamala Harris）成為總統能讓我們再次團結，並繼續推動國家前進。這是為了維護我們國家的希望和信念，確保家庭在最珍貴的時刻能得到照顧。」

在柯瑞發表這番談話的2天前，金州勇士隊（Golden State Warriors）總教練、剛率領美國男籃隊完成奧運金牌5連霸的柯爾（Steve Kerr）親自出席芝加哥民主黨全代會致詞。他也表態支持賀錦麗和她的競選搭檔明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。

柯瑞在簡短的影片結束前引用另一名民主黨全代會演講者的談話。

柯瑞在會場的歡呼聲中說道：「套句蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的話，『行動吧！』，去投票，動起來，讓我們在11月以前所未有的方式展現自己。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130823