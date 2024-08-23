賀錦麗全代會演說矢言抗全球暴政 諷川普有金正恩相挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗正式接受民主黨提名為總統候選人，她在全國代表大會中慷慨激昂呼籲結束加薩衝突，並且強調要對抗全球各地暴政，與共和黨對手川普形成鮮明對比。

路透社報導，在芝加哥舉行的民主黨全代會最後一晚，備受期待的賀錦麗（Kamala Harris）演說是重頭戲。她表示：「在民主與暴政的持久鬥爭之中，我知道自己的立場，也知道美國的歸屬。」

話鋒一轉，賀錦麗表示將會對伊朗採取任何必要行動來捍衛美國利益，不會討好專制君主或獨裁者，還說這類領導人「都支持川普」，包括北韓的金正恩。

隨著選戰進入倒數11週，這是賀錦麗迄今最強硬的外交政策表述。

支持巴勒斯坦抗議人士連日示威，全代會不給發言權令他們失望。賀錦麗在演說中保證以色列的安全，承諾將人質從加薩帶回家，以及結束戰爭。

她在群眾歡呼聲中說：「該是達成人質協議和停火協議的時候了…讓我把話說清楚，我會永遠支持以色列自衛的權利，也會永遠確保以色列有能力自衛。」

賀錦麗表示：「過去10個月在加薩發生的事讓人震驚不已。失去了那麼多條無辜性命、極度饑餓的民眾逃難的事一再上演，苦難達到令人心痛的程度。」

她說：「拜登總統和我正努力結束這場戰爭，讓以色列安全、人質獲釋、加薩的苦難結束，讓巴勒斯坦人能夠實現尊嚴、安全、自由和自決等權利。」

在俄羅斯和烏克蘭衝突議題上，賀錦麗也矢言會和烏克蘭及北大西洋公約組織（NATO）盟友站在一起。

賀錦麗發表演說前，數以千計巴勒斯坦支持者再度集會，抗議美國支持以色列對加薩發動戰爭。這是民主黨內分歧最嚴重問題之一，在全代會中卻乏人聞問，恐怕會傷害民主黨支持度。（譯者：陳怡君/核稿：何宏儒）1130823