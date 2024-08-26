本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
新聞專題
2024美國大選1/300
首頁 / 國際

前國安顧問新書：川普任內不顧幕僚反對討好蒲亭

2024/8/26 11:38（8/26 11:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前美國總統川普。（路透社）
前美國總統川普。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）根據今天刊出的摘錄，一位前高級幕僚在新書中聲稱，儘管俄羅斯干涉美國民主並遭到幕僚反對，川普總統任內仍決心討好俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

川普第2任國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）公布新的幕後細節之際，美國人民正準備決定這位前總統是否該重返白宮，美國官員則警告外國將再次介入選舉。

麥克馬斯特在「華爾街日報」（Wall Street Journal）刊登的回憶錄摘錄中表示，他在2018年3月告訴妻子：「這份工作做了一年多之後，我無法理解蒲亭對川普的控制。」

2017年2月成為國家安全顧問的麥馬斯特表示，打從一開始，「就很難跟總統」討論有關蒲亭和俄羅斯的問題。

美國官員今年警告，包括俄羅斯和伊朗在內的外國勢力將採取新行動干預11月大選。川普將在這次選舉面對副總統賀錦麗。

麥馬斯特表示，「過度自信」的川普總統，執政初期就尋求透過與蒲亭建立個人融洽關係，來改善與俄羅斯的關係。

但麥馬斯特說，這位俄羅斯總統「是一位無情的前國家安全委員會（KGB）特工，用阿諛奉承來迎合川普的自負和不安全感」。

他還說：「川普展現出他對這種做法毫無招架之力、他對強人的喜愛，以及深信只有他才能與蒲亭建立良好關係。」

麥馬斯特詳細提及他在川普對待蒲亭的態度上，與川普發生過幾次摩擦，最終導致他被解職。

麥馬斯特說，2018年3月蒲亭當選第4個任期後，川普想打電話道賀，他跟川普說，俄國大選舞弊，川普卻還是安排了致電。

麥馬斯特說，川普致電蒲亭之前，他曾警告川普，克里姆林宮可能會把這場談話編造為美國默許支持俄國的選舉進程，來拉抬俄國的形象。當時一名前俄國情報員在英國遭暗殺未遂，使俄國灰頭土臉。

他說，那時他問川普：「俄羅斯試圖讓我們的合法選舉不合法，你為什麼要幫他把非法的選舉變合法？」

儘管如此，川普還是打了電話給蒲亭並向他道賀，然後請求邀請蒲亭訪問白宮。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130826

#川普
#俄羅斯
#賀錦麗
#蒲亭
#蒲亭
#克里姆林宮
#美國
#華爾街日報
#麥馬斯特
延伸閱讀
路透：川普擬要求烏克蘭與俄羅斯和談 否則將斷軍援Meta：伊朗駭客企圖入侵拜登川普政府官員帳號 干預美大選賀錦麗全代會演說矢言抗全球暴政 諷川普有金正恩相挺彭博專欄：北京偏好川普勝選 雖難捉摸卻較有利
川普
帶美國走過疫情、對槓川普 83歲防疫隊長佛奇染病毒賀錦麗全代會大出鋒頭 川普拚造勢談政見搶關注
蒲亭
澤倫斯基：換俘行動完成 將向俄羅斯發起更多報復義大利專家：民主陣營抗中俄聯盟 應先瓦解俄羅斯讓中國弱化
2024美國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賀錦麗接棒角逐美國總統 1個多月募得172億創紀錄
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：