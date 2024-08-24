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Meta：伊朗駭客企圖入侵拜登川普政府官員帳號 干預美大選

2024/8/24 20:22（8/24 20:37 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社舊金山23日綜合外電報導）科技業巨擘Meta今天表示，發現有駭客試圖攻擊美國總統拜登及前總統川普政府官員的WhatsApp帳號，行動來自本月稍早被揭發涉嫌駭入川普競選活動、與伊朗當局有關聯的駭客團體。

法新社報導，Meta這項聲明是美國11月總統大選前，科技巨頭對駭客威脅提出的最新示警。谷歌（Google）與微軟（Microsoft）先前也揭發了被歸咎於伊朗政府的類似意圖。

根據Meta，與伊朗「資安威脅者」相關的通訊軟體WhatsApp帳號發送訊息，假裝是為美國線上（AOL）、谷歌、雅虎（Yahoo）或微軟提供技術支援的帳號。

Meta發文表示：「這類惡意活動源自伊朗，試圖鎖定入侵在以色列、巴勒斯坦、伊朗、美國和英國的個人帳號。」

Meta還指出，這項駭客活動似乎聚焦政治與外交官員，以及其他公眾人物，包含一些與拜登（Joe Biden）和川普（Donald Trump）政府相關的人士。

路透社報導，Meta強調，用戶通報出現可疑活動後便已封鎖那些帳號，且並未看到有任何證據顯示，被當成目標的WhatsApp帳號受到侵入。

Meta將前述活動歸咎於駭客團體APT42，外界普遍相信它與伊朗軍方情報部門相關，這個團體因在其受害者的手機上安裝監控軟體而聞名。根據關注APT42的研究員，監控軟體能讓他們錄下通話、盜取簡訊內容甚至暗中打開相機與麥克風。

Meta認為APT42的活動，與微軟和谷歌本月稍早報告的駭客行為相關，旨在破壞美國總統競選活動。

Meta說道：「有鑑於美國大選前夕的威脅環境加劇，我們也與執法部門及總統競選團隊分享這起惡意活動的相關資訊，並敦促他們對可能被敵對勢力當作目標一事保持謹慎。」（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130824

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