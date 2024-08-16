美大選將近 Meta指俄為使用假帳號造假最大來源

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（中央社舊金山15日綜合外電報導）根據科技業巨擘Meta今天發布的安全報告，俄羅斯正將生成式人工智慧（AI）用於網路造假，不過並未成功。

法新社報導，社群平台臉書（Facebook）和Instagram的母公司Meta發現，目前為止，以AI驅動的網路手法只能為惡意行為者提供漸進的生產力與內容生成收益。Meta宣稱已能破壞這種藉由欺騙獲取影響力的技倆。

Meta正努力打擊平台上的「協同造假行為」，因為各界愈來愈擔心生成式AI在美國和其他國家選舉期間被用來欺騙或迷惑民眾。

多年來，一直有人指責臉書被用來當作傳播選舉假資訊的強大平台。俄羅斯特工在2016年美國大選期間利用臉書和其他美國社群媒體煽動政治緊張局勢，前總統川普那年贏得選舉。

專家擔心，由於ChatGPT或Dall-E圖像生成器等AI工具很容易就能用來在數秒鐘內依需求生成內容，社群網路上的惡意行為者可能造成前所未有的假資訊氾濫。

報告提到，人工智慧已被用於製作圖像與影片，還可翻譯或生成文本，製作假新聞或摘要。

Meta安全政策總監阿格拉諾維奇（David Agranovich）告訴記者，俄羅斯仍是使用臉書和Instagram假帳號從事「協同造假行為」的最大來源。

報告指出，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，假資訊攻擊的目標一直集中在顛覆烏克蘭及其盟友。

隨著美國大選接近，Meta預計俄羅斯支持的網路欺騙行動將轉向支持烏克蘭的政治候選人。

當Meta偵測到造假內容時，會關注帳號的行為方式，而不是發布的內容。

爭奪影響力的活動往往橫跨不同網路平台，Meta注意到社群平台X（前身為推特）上的貼文，過去常會讓捏造的內容看來更為可信。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130816