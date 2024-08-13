臉書IG冒名廣告四處傳散 波蘭富豪擬告Meta

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（中央社華沙11日綜合外電報導）波蘭億萬富翁布佐斯卡夫婦計劃以散布不實廣告為由控告Meta，因為Meta旗下的臉書（Facebook）與Instagram上，四處傳散著擁有布佐斯卡肖像與他妻子的虛假訊息。

路透社報導，布佐斯卡（Rafal Brzoska）表示，他們尚未決定在哪個司法管轄區提起訴訟。目前即使許多人向Meta通報廣告有問題，這些廣告仍反覆出現在其網路平台上，而布佐斯卡夫婦將提出的訴訟，是全球接二連三試圖向這個網路巨擘究責的另一個舉措。

Meta發言人表示，該公司在發現不實廣告後會從平台上刪除，並與當地的執法當局合作，打擊詐騙分子。

波蘭包裹儲物櫃服務公司InPost創辦人布佐斯卡表示，他在7月初向Meta通報了這個問題，但Meta未能找到解決方案。

布佐斯卡說：「我們計劃對Meta提起私人訴訟…尚未確定將在哪些司法管轄區提告。未來幾週將會做出決定。」

布佐斯卡補充說：「我們正考慮所有情況，如果歐洲不採取行動，就在美國提告。」

布佐斯卡表示，他和妻子將要求Meta停止從侵犯他們權利的內容推播中受益，並將要求將大筆賠償金捐贈給慈善機構，索賠金額相當於傳播此類不實訊息的廣告收益。

上週，波蘭個人資料保護辦公室（Personal Data Protection Office）主席要求Meta愛爾蘭（Meta Platforms Ireland Limited）停止在波蘭的FB與IG播送使用布佐斯卡夫婦真實資料與肖像的不實廣告，為期3個月。

Meta發言人在以電子郵件發出的聲明中表示，「詐騙分子利用所有可用的網路平台詐騙，並不斷進化以避免被逮。只要詐騙內容違反我們的規則，我們一發現就會將它刪除」。Meta還補充說，正在評估個人資料保護辦公室的決定。

Meta也表示：「我們還與企業、地方政府和執法部門合作，打擊這些犯罪分子。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130813