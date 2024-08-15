金管會前7月接獲423件詐騙陳情 較2023年同期增加

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（中央社記者謝方娪台北15日電）詐騙猖獗，近期除了偽造金管會公文書行騙，亦持續假冒名人，試圖誘騙民眾加入投資群組。金管會今天揭露，今年前7月共接獲423件金融詐騙陳情，較2023年同期增加近3.68%。

金管會近期頻頻接獲外界反映，瀏覽網路頁面或影片時，常發現有不肖人士假借名人名義，以投資經驗分享或高額獲利誘使民眾加入投資群組，進而誘騙民眾下載特定App，佯裝購買有價證券行騙。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會呼籲民眾謹守「2不1要」原則，不輕信高報酬虛假訊息、不隨意匯出款項，要審慎判斷訊息真偽，以避免詐騙案件發生。

尚光琪指出，為提供民眾多方查詢管道，金管會3路齊下，首先，金管會已在官網「防範非法證券期貨業宣導專區」揭示合法證券期貨業者名單及非法業者型態供民眾查詢。

其次，各證券期貨公會建置「非金管會核准的證券期貨業者及商品警示專區」，揭示可疑業者或商品資訊。

第3，投信投顧公會亦在官網「投信投顧反投資詐騙專區」建置「投信投顧合格登錄人員」查詢系統，供民眾查證合法投信投顧業者及所屬業務人員。

尚光琪呼籲，民眾從事投資理財前務必提高警覺，審慎判斷往來業者是否為合法金融機構，遇有疑慮時可撥打反詐欺諮詢專線，以免落入詐騙陷阱。

為打擊詐騙，金管會2023年邀Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告後，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。

金管會今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制至今年7月31日止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告突破5萬件、達5萬836件，7月單月蒐報5032件，月增628件。

另一方面，金管會證期局今年7月接獲90件金融詐騙陳情案，創今年單月新高，累計今年前7月證期局共接獲423件金融詐騙陳情案，相比2023年同期的408件走高，年增近3.68%。（編輯：楊蘭軒）1130815