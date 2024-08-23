賀錦麗接受民主黨提名角逐總統 矢言擺脫分裂鬥爭向新道路邁進[影]
2024/8/23 11:26（8/23 12:18 更新）
（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在民主黨全國代表大會（DNC）正式接受民主黨提名角逐總統大位，並對熱情歡呼的支持者表示，她將走上「新道路向前邁進」。
她說：「代表所有人民，代表每一個美國人，無論黨派、種族、性別或你祖母所說的語言…我接受你們的提名。擺脫過去的痛苦、憤世嫉俗和分裂鬥爭的機會轉瞬即逝，這是一個走上新道路向前邁進的機會。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130823
影片來源：Kamala Harris
延伸閱讀賀錦麗聲勢看漲 美媒點名國安顧問與國務卿人選華茲展中西部草根魅力 補足主帥賀錦麗最弱區塊美前官員：川普「量化」台美關係 賀錦麗重結盟賀錦麗選情看好 美國準備好接受女總統了嗎？舊金山酒吧播民主黨全代會挺賀錦麗 年輕選民仍在觀望賀錦麗經濟牛肉連發 打擊高物價緩解低收入戶負擔賀錦麗人氣衝高 民調：近半美國成人有好感川普遭槍擊後首場戶外造勢 加裝防彈玻璃防暗殺
- 2024/08/23 12:02
- 2024/08/23 12:00
- 賀錦麗接受民主黨提名角逐總統 矢言擺脫分裂鬥爭向新道路邁進[影]2024/08/23 11:26
- 2024/08/23 10:56
- 2024/08/23 10:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
賀錦麗多族裔身分 反映美國人口演變趨勢