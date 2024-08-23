賀錦麗接受民主黨提名角逐總統 矢言擺脫分裂鬥爭向新道路邁進[影]

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（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在民主黨全國代表大會（DNC）正式接受民主黨提名角逐總統大位，並對熱情歡呼的支持者表示，她將走上「新道路向前邁進」。

她說：「代表所有人民，代表每一個美國人，無論黨派、種族、性別或你祖母所說的語言…我接受你們的提名。擺脫過去的痛苦、憤世嫉俗和分裂鬥爭的機會轉瞬即逝，這是一個走上新道路向前邁進的機會。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130823

影片來源：Kamala Harris