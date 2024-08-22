華茲展中西部草根魅力 補足主帥賀錦麗最弱區塊

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）沿海進步派賀錦麗的副手華茲今天登上美國民主黨全代會舞台。來自中西部的他鎖定當地緊繃選區，拋出小鎮鄰里互助的集體回憶吸引質疑賀錦麗走得太前面的保守選民。他也化身華茲教練，喊話一碼碼推進，直到勝選。

來自內布拉斯加州（Nebraska）農村的華茲（Tim Walz），當過兵也教過叛逆期國高中生，還帶美式足球校隊一舉拿下州冠軍。在國會服務十多年後成功轉戰州長。

他一路走來沒有富爸爸庇蔭，也不是政治奇才，但就是這種質樸、苦幹特質，讓他被民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）相中成為副手。

如今華茲在民主黨全代會（DNC）第3天正式接受提名為副總統候選人，攀上政治生涯的高峰。他在自己的學生熱血開場後登台，多次提到互助、尊重及自由，時而慷慨激昂宣講，「不要重回川普執政的那4年」，翻炒支持者的激情。

他也以一種溫暖的風範貫穿全場，延伸到對女性的理解，力挺墮胎權，到與千千萬萬的百姓共感，「在小鎮長大，你會學到怎麼看顧彼此」。

華茲分享翻轉親共和黨選區的逆轉勝經歷，再次掀起如雷掌聲。他回憶40多歲的自己還是高中教師，孩子又小，他沒有任何政治經驗，也沒錢，卻在一個深紅區打選戰還勝選，「千萬不要低估公立學校老師」。

台上的華茲不只是笑開懷的白眉阿伯，他從槍枝問題抨擊共和黨的挺擁槍立場，表示自己比國會中的大多數共和黨人還要懂槍，但同時他身為人父，相信美國民眾擁槍的權利，同時也相信父母的首要責任是保護孩子的安全。

華茲接著再打智庫「傳統基金會」的極右翼「2025年計畫」（Project 2025）。「2025年計畫」長達920頁，建議免職數千公務員，改任用川普死忠派，及進一步緊縮墮胎權，曝光後引發高度爭議，成為民主黨猛攻的破口。

他祭出引發無數人共鳴的「怪」（weird）牌，質問「2025年計畫」只讓最富有及最極端的分子受益，對於需要幫助的鄰居們毫無幫助。「這是不是怪？絕對是」。

一片喜樂氣氛中，華茲要全場把焦點轉向賀錦麗，強調賀錦麗會減少中產階級家庭的負擔、槓上大藥廠、努力降房價，無論各位是誰，賀錦麗都會挺身而出。

今晚現場最炙熱的那刻在華茲化身教練時到來，他喊話支持者為把賀錦麗送入白宮全力以赴，準備衝鋒。「一步一步來，一碼一碼地推進」，強調每一通電話，每敲一道門，每筆小額政治獻金，都無比重要。

「就像我們下一任總統（賀錦麗）常掛在嘴邊的，當我們奮戰，就會贏」。

民主黨全代會明天落幕後，美國大選將進入近身肉搏，兩黨持續在陸戰、空戰比拚，川普與賀錦麗9月10日將於辯論台上對決，華茲與川普副手范斯（J.D. Vance）則在10月1日舌戰。

最終白宮將迎來首位女總統還是被「讓美國再次偉大」（MAGA）宗師奪下，11月5日投票日後揭曉。（編輯：田瑞華）1130822