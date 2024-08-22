柯林頓全代會演說接地氣 直批川普自私自利

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（中央社芝加哥21日綜合外電報導）美國民主黨全國代表大會（DNC）進入第3天，前總統柯林頓今晚的演說維持他一貫直白風格，批評共和黨候選人川普「自私自利」之外，還讚揚賀錦麗關注美國人民需求。

美聯社報導，柯林頓（Bill Clinton）在演說中表示，11月大選將會是「我們人民」與「我自己個人」的對決，

民主黨上月臨陣換帥，賀錦麗的閃電崛起讓民主黨人士氣為之一振，黨內希望利用這股凝聚力在全代會上向支持者表明，與川普的對決將會是背水一戰。

現年78歲的柯林頓與川普同齡，儘管他在演說期間偶有停頓，動作也有些遲緩，但他用很「接地氣」的演說呼籲黨員支持賀錦麗。

柯林頓說：「賀錦麗的對手開口閉口都提到什麼？大多都是有關他自己。」「下一次你們聽他說話時，不用算他撒了幾個謊，光算他提到幾次他自己就夠了。」

柯林頓還表示，他很高興「我們隊上有一位教練」，為賀錦麗副手華茲（Tim Walz）的進場熱身。

明尼蘇達州州長華茲在支持者眼中是位親切的教師、足球教練和好爸爸。不過他自述在國民兵服役的經歷和個人故事，也成了共和黨的攻擊目標。

主辦單位稱今晚是「為自由而戰」，民主黨將焦點放在墮胎權和投票權等和川普陣營理念背道而馳的權利。

今晚發表演說的還有運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），現場同時播出主辦方稱之為「美國人日常」的影片，影片中描述他們的自由關鍵在於接下來的大選結果。脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）也現身會場。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1130822