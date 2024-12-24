美國前總統柯林頓發燒住院 副幕僚長：精神良好

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的辦公室今天表示，這位78歲的民主黨籍前總統因發燒住院治療。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這並非緊急情況。

柯林頓的副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）在社群網站X發文說：「柯林頓總統今天下午因發燒而被送往喬治城大學醫學中心（Georgetown University Medical Center）接受檢查和觀察。」

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「他精神狀態良好，也很感謝他所受到的照料。」

柯林頓於1993年1月至2001年1月期間擔任過兩個任期的總統。他今年夏天曾在芝加哥（Chicago）舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）發表演說，並於11月總統大選選前替現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）站台拉票，但賀錦麗後來敗給共和黨籍對手、前總統川普。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131224