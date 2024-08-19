賀錦麗人氣衝高 民調：近半美國成人有好感

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗明天將在民主黨人熱情簇擁下出席民主黨全國代表大會（DNC），而一份新民調顯示，近半數美國成人對她持正面看法。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）最新民調，48%美國成人對賀錦麗（Kamala Harris）持正面看法，而夏初時這個數據僅39%，當時美國總統拜登（Joe Biden）尚未宣布退選。

賀錦麗人氣不僅有所進步，民眾現在對她的認同感也高於退選前的拜登，當時僅38%民眾對他持正面看法。同時，賀錦麗也略勝前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump），41%成人表示對他有好感。

隨著賀錦麗與川普競選團隊皆急於定義她這位新投入選戰的候選人，整體而言更多美國民眾開始對她產生看法，賀錦麗受到青睞的程度因此提高。稱不夠了解她而無法表達意見的民眾，其比例也自6月的12%降至現在的6%。

6月以來，賀錦麗好感度在一些通常原本就支持民主黨的族群微幅上揚，包括民主黨人、無黨派獨立人士、女性和30歲以下青年。但在非裔與西裔成人之間，賀錦麗人氣並無顯著提升，若要贏得11月總統大選，這些人很可能是她必須爭取支持的選民。

隨著更多青年對賀錦麗形成評價，在最新民調中，30歲以下成人有半數對她持「非常」或「些微」正面看法，高於6月的34%。

而儘管過去1個月來沒有什麼變化，賀錦麗在非裔民眾間仍享有相當高的好感度，約2/3非裔成人對她持正面觀感，其中更有約4成表示對她的印象「非常好」。（實習編譯：楊智恩/核稿：洪培英）1130819