本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
新聞專題
2024美國大選4/300
首頁 / 國際

小羅勃甘迺迪傳考慮放棄角逐白宮 改與川普聯手

2024/8/21 11:39（8/21 11:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
小羅勃甘迺迪。（路透社）
小羅勃甘迺迪。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統大選無黨派參選人小羅勃甘迺迪的競選搭檔，在一份今天上傳網路的專訪中表示，小羅勃甘迺迪正在思考終結選戰，改與共和黨競爭對手川普聯手打拚。

路透社報導，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）競選搭檔夏納翰（Nicole Shanahan）表示，作為獨立參選人，她和甘迺迪干冒著瓜分川普票源的風險，導致民主黨正副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）在11月大選坐收漁翁之利。

她告訴加州洛杉磯媒體Impact Theory說：「抑或我們現在一走了之，然後加入川普行列。」當問及他們何時會做出決定，她並沒有說明。

而根據今天在社群平台X上發布的另一則聲明，小羅勃甘迺迪寫說：「與往常一樣，我願意與任何政黨領袖對話，以進一步推動我40年服務生涯和這次出馬參選的目標。」

針對這項報導，川普今天在密西根州造勢時告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，他喜歡、也尊敬小羅勃甘迺迪。

川普說：「他是個出色的傢伙，非常聰明。我認識他很久了。」他說：「我不知道他在考慮退選，但如果他確實在思考這件事，我當然持開放態度。」

小羅勃甘迺迪是已故聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）的兒子。小羅勃甘迺迪這位環保人士過去發表過疫苗不實資訊，家族也不認同他的參選。

這次總統大選，他原本尋求挑戰總統拜登的民主黨候選人資格，之後改以獨立身分出馬。拜登後來放棄競選連任，交棒賀錦麗出征。賀錦麗將於本週的民主黨全國代表大會中正式成為總統候選人。

70歲的小羅勃甘迺迪雖在許多州的總統選票資格上面臨硬仗，但在賀錦麗和川普的龍爭虎鬥中確實可以吸走部分選票，且數量足以造成可觀的影響。

根據益普索（Ipsos）這個月的民調，小羅勃甘迺迪支持率達4%。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130821

#川普
#拜登
#賀錦麗
#路透社
#華茲
#民主黨全國代表大會
延伸閱讀
小羅勃甘迺迪謊報居住地 無法被列入紐約州選票民主黨全代會拜登從主角變暖場 牽成賀錦麗留政治遺產保守派前法官公開挺賀錦麗 批川普威脅美國民主川普重返社群X、范斯受訪攻敵營 大選倒數分進合擊搶聲量
川普
造勢選在3K黨集會處挨批 川普反譏：拜登先去過川普遇刺未遂後 將在北卡羅來納州首度戶外造勢
賀錦麗
歐巴馬全代會盛讚拜登 稱火炬傳遞賀錦麗領頭羊美參議員：賀錦麗會捍衛烏克蘭 烏台政策緊密相連
2024美國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
蜜雪兒歐巴馬登台為賀錦麗助陣 強調希望再現
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：