小羅勃甘迺迪傳考慮放棄角逐白宮 改與川普聯手

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統大選無黨派參選人小羅勃甘迺迪的競選搭檔，在一份今天上傳網路的專訪中表示，小羅勃甘迺迪正在思考終結選戰，改與共和黨競爭對手川普聯手打拚。

路透社報導，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）競選搭檔夏納翰（Nicole Shanahan）表示，作為獨立參選人，她和甘迺迪干冒著瓜分川普票源的風險，導致民主黨正副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）在11月大選坐收漁翁之利。

她告訴加州洛杉磯媒體Impact Theory說：「抑或我們現在一走了之，然後加入川普行列。」當問及他們何時會做出決定，她並沒有說明。

而根據今天在社群平台X上發布的另一則聲明，小羅勃甘迺迪寫說：「與往常一樣，我願意與任何政黨領袖對話，以進一步推動我40年服務生涯和這次出馬參選的目標。」

針對這項報導，川普今天在密西根州造勢時告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，他喜歡、也尊敬小羅勃甘迺迪。

川普說：「他是個出色的傢伙，非常聰明。我認識他很久了。」他說：「我不知道他在考慮退選，但如果他確實在思考這件事，我當然持開放態度。」

小羅勃甘迺迪是已故聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）的兒子。小羅勃甘迺迪這位環保人士過去發表過疫苗不實資訊，家族也不認同他的參選。

這次總統大選，他原本尋求挑戰總統拜登的民主黨候選人資格，之後改以獨立身分出馬。拜登後來放棄競選連任，交棒賀錦麗出征。賀錦麗將於本週的民主黨全國代表大會中正式成為總統候選人。

70歲的小羅勃甘迺迪雖在許多州的總統選票資格上面臨硬仗，但在賀錦麗和川普的龍爭虎鬥中確實可以吸走部分選票，且數量足以造成可觀的影響。

根據益普索（Ipsos）這個月的民調，小羅勃甘迺迪支持率達4%。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130821