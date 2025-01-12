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面對宿敵以色列與川普回歸 伊朗持續軍演操練

2025/1/12 10:38
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（中央社杜拜11日綜合外電報導）伊朗官媒報導，在面對宿敵以色列和即將上任的美國川普政府，德黑蘭當局今天舉行防空操練，用以因應未來可能發生的摩擦。

路透社報導，伊朗領導人之所以有這一步，是因為川普再不到10天展開第2個總統任期後，一來恐授權以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）攻擊伊朗核設施；二來有可能對伊朗採取「最大施壓策略」，進一步升高制裁伊朗原油產業。

伊朗國家電視台表示，今天的操練行動中，「防禦體系將在實際戰場條件下演練對抗空中、飛彈與電子戰的威脅，保護國家領空與重要敏感區域」。

伊朗這個月4日展開為期兩個月的軍演，今天的操練是其中一部分。而4日展開的這場軍演已納入兵棋推演，由伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）模擬如何保衛納坦茲（Natanz）關鍵核設施免受飛彈與無人機的攻擊。

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伊朗軍方表示軍演行動使用了新型無人機與飛彈，並公布革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）巡視全新地下「飛彈城」的畫面。

2015年美國時任總統歐巴馬推動多國與伊朗達成「聯合全面行動方案」（JCPOA，即伊朗核子協議），限制伊朗發展核武，用以換取國際社會解除對伊朗的經濟制裁。但川普於2018年第1個總統任期期間片面宣布退出，同時恢復制裁伊朗，導致伊朗也開始逐步違反協議。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140112

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