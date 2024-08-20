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川普若當選 考慮延攬馬斯克入閣或當顧問

2024/8/20 10:23
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（中央社賓州約克19日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天說，如果他當選，將考慮終結購買電動車可獲得的7500美元稅額抵免，且對延攬電動車大廠特斯拉執行長馬斯克入閣或聘為顧問持開放態度。

川普在賓夕法尼亞州約克市（York）造勢結束後受訪，被問到電動車抵免額時告訴路透社：「稅額抵免和稅務優惠通常不是太好的事。」

被問到是否會考慮任命馬斯克（Elon Musk）擔任顧問或入閣時，川普說會，「他是很聰明的人，我當然會，如果他願意，我當然會。他很優秀」。

馬斯克上月公開支持川普角逐白宮大位。特斯拉（Tesla）未立即回覆置評要求。

美國財政部現行規定讓汽車製造商更容易利用7500美元的稅額抵免。川普若當選，可能採取行動加以推翻，也可能要求國會完全撤銷相關規定。川普先前執政時就曾試圖撤銷電動車稅額抵免，但現任總統拜登於2022年擴大實施。

川普談到電動車稅額抵免時說：「我還沒做最後決定…我很喜歡電動車，但也喜歡汽油驅動的汽車和混合動力車與其他款式。」

他還說，他將廢止拜登政府鼓勵車商生產更多電動車和插電式混合動力車以達嚴格碳排標準的規定，他認為，基於費用和電池續航等問題，電動車「市場小得多」。

川普今天也說，他會採取行動實施新關稅，阻止底特律3大汽車製造商和其他車商生產的汽車從墨西哥出口到美國消費市場，並防止中國汽車製造商為了美國市場在墨西哥建造新廠。他過去執政時也說過類似的話。

他說：「如果對那些車課徵關稅，他們（車商）就會在這裡製造…這道理很簡單，一點都不複雜。如果我們告訴墨西哥，『看，你們把我們的汽車產業偷走了』，他們現在就是這麼做。」

但川普對中國和其他汽車製造商在美生產持開放態度。他說：「我們會提供優惠，如果中國和其他國家想來這裡賣車，就得在這裡設廠，聘用我們的勞工…我們將製造自己的車。我希望能製造我們自己的車。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130820

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