本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時指北達科他州長柏根任川普副手機會高 出身商界、曾表態進軍白宮
首頁 / 國際

歐洲議會選舉 匈牙利奧班政黨領先但表現遜於預期

2024/6/10 08:50（6/10 09:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
匈牙利總理奧班。（圖取自facebook.com/orbanviktor）
匈牙利總理奧班。（圖取自facebook.com/orbanviktor）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布達佩斯9日綜合外電報導）歐洲議會選舉部分開票結果顯示，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）領導的青年民主黨（Fidesz）雖以43.8%的得票率領先，但成績不如預期，可能寫下奧班執政14年來最差表現。

法新社和路透社報導，根據已開出的逾半選票，青年民主黨雖然領先群雄，但得票率僅約44%，遠低於2019年歐洲大選的52%得票率，也低於選前民調預估的50%得票率。

根據部分開票結果，在投票率來到逾50%的新高紀錄下，奧班主要挑戰者馬格雅（Peter Magyar）所領導的自由黨（Tisza）拿下約30%得票率。

奧班在俄羅斯全面入侵鄰國烏克蘭後仍與俄羅斯保持密切商業關係，並拒絕向基輔運送武器，激怒了歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）盟國。

在俄烏戰爭迄今未歇下，他將這次的歐洲議會選舉形容為一場「支持和平或支持戰爭的全歐大選」，並稱自己在歐盟內「獨自為和平而戰」。

初步結果預測，青年民主黨將在歐洲議會贏得11席；自由黨拿下7席居次，繳出一個比選前任何一個民調預測都要好的成績單。

今年稍早才從政的政壇新星馬格雅承諾根除腐敗，並恢復匈牙利的民主制衡，批評者稱這種民主制衡在奧班執政下受到破壞。

馬格雅今天對記者說：「對所有匈牙利人民來說，顯而易見的是，現在我們面臨新的局勢、新的在野黨，它將能夠擊敗這個政府。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130610

#俄烏戰爭
#匈牙利
#奧班
#奧班
#歐洲議會
延伸閱讀
數萬匈牙利民眾走上街頭 要求總理奧班下台出口民調：極右派德法大有斬獲 歐洲議會現右傾跡象極右派聲勢看漲 馬克宏解散國會提前選舉歐洲議會選舉 荷蘭出口民調：極右派席次第2多比利時三合一大選：整體偏右但極右派未如預期大勝
奧班
中匈聯合聲明 建立新時代全天候全面戰略伙伴關係習近平盼匈牙利當中歐關係推手 簽18項合作協議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：