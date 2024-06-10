歐洲議會改選向右轉 專家憂親中影響力擴大

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（中央社台北10日電）歐洲議會改選初步結果雖仍由中間派取得最多席次。但極右陣營的席次增加，衝擊德國、法國政壇的傳統勢力，專家擔憂在歐洲議會是否出現更多「習近平的朋友」。

歐洲議會（European Parliament）議員改選自6日起荷蘭率先投票，到9日深夜義大利投票結束，完成歐盟27國5年一度、涵蓋3億7300萬選民的選舉。

初步結果顯示，儘管中間派仍可在歐洲議會720席裡保有400多席過半，但極右政黨在法國、義大利得票高居第一，在德國也衝上第二，歐盟各地的綠黨受挫尤其嚴重。

德國之聲今天報導，整體看來，中間派、自由派以及社會主義的政黨雖保住了席次優勢，但極右勢力的席次大有進展，而這可能影響歐盟對中國的態度。

位於匈牙利的分析機構「政治資本研究所」（Political Capital Institute）專家克雷科（Péter Krekó）等人6日曾發表「我們將在新一屆歐洲議會看到更多普丁和習近平的朋友」。文章表示，中國、俄羅斯等專制獨裁政權預期將在歐洲取得更多「破口」，進一步影響歐洲的決策。

德籍華人政治學者張俊華8日的文章也認為，雖然歐洲極右派與極左派的意識形態有差異，「但在一些具體問題上，都傾向於中國。雙方一般都迴避明確提及中國，但其中的論點和建議與中國的利益一致」。

張俊華以德國為例指出，就有議員在中國間諜醜聞之前，「經常扮演一個中國代言人的角色」，例如對中國「一帶一路」倡議的立場，還有在中國對俄烏戰爭的態度方面。

此外，國際媒體評論也提到歐洲議會右傾趨勢，對歐盟未來推行政策可能的影響。

路透社分析，歐洲議會「向右轉」可能導致涉及歐洲安全、氣候變遷，以及與中國和美國產業競爭等議題的新法案更難以過關。（編輯：唐佩君/邱國強）1130610