歐洲議會選舉 捷克投票率創新高、反對黨獲最高票

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（中央社記者劉郁葶布拉格10日專電）歐洲議會選舉昨晚公布結果，捷克反對黨「不滿公民行動黨」（ANO）以26.14%獲得最高得票率。今年歐洲議會選舉捷克投票率高達36.45%，創下2004年捷克加入歐盟以來最新高。

歐洲議會選舉公布結果，捷克前總理巴比斯（Andrej Babis）所領導的「不滿公民行動黨」在歐洲議會選舉中，以26.14%獲最高得票率，獲得捷克議會21個席位中的7個席位，比5年前的歐洲議會選舉中多得1個席位。

由人民民主黨（ODS）、基督教民主黨（KDU-ČSL）和責任與繁榮黨（TOP09）組成的聯盟「一起」（SPOLU），則以22.27%得票率位居第二，獲得6個席位，比上屆選舉時少了2個席位。

根據捷克媒體expats.cz報導，捷克首都布拉格與第二大城布爾諾的選民幾乎投給「一起」聯盟，而摩拉維亞（Moravia）、拉貝河畔烏斯季（Ústí nad Labem）和卡羅維瓦利（Karlovy Vary）地區選民則投票給「不滿公民行動黨」。

在這場選舉中，排名第三與第四的，分別是右翼民粹主義政黨「普里薩哈和汽車黨」（Přísaha and Motorists），與左翼政治聯盟「夠了」（Stačilo），各以10.26%與9.56%得票率獲得2個席位。

其他接著依序是「市長和獨立議員黨」（STAN）獲得8.7%得票率；海盜黨（Pirátská strana）得票率為6.2%；由三色黨（Trikolora）與「自由與直接民主」（Svoboda a přímá demokracie）組成的聯盟則獲得5.73%得票率。

今年歐洲議會選舉中，捷克的投票率高達36.45%，創下2004年捷克加入歐盟以來最新高。全國各地區投票率都超過30%，其中布拉格投票率最高，有42.58%；卡羅維瓦利地區最低，僅30.21%。（編輯：張芷瑄）1130610