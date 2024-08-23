本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中信金搶親擬砸1314億收購新光金 最快下週一送金管會審議
首頁 / 國際
2024美國大選
新聞專題
2024美國大選1/300
首頁 / 國際

美民主黨偕變裝皇后拉攏Z世代 搶攻LGBTQ關鍵票

2024/8/23 21:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥23日綜合外電報導）美國民主黨全代會期間，芝加哥音樂廳同時舉行變裝皇后秀，民主黨倡議人士在現場協助觀眾為11月大選登記投票，希望拉攏「Z世代」，搶攻LGBTQ關鍵選票。

法新社報導，變裝皇后政治行動委員會（Drag PAC）59歲的公關總監艾德爾（James Eidel）表示：「許多年輕人真的不知道怎麼投票。」這個委員會希望運用知名變裝皇后的影響力，在「Z世代」選民間推動政治參與。

與民主黨結盟的競選團體表示，多達7500萬選民自認屬於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群或者將相關議題視為優先事項，這足以影響11月總統大選的結果，當前選情相當膠著。

變裝皇后在台上擄獲群眾目光之際，拿著寫字板的倡議人士則在洶湧人潮中穿梭，為支持保護LGBTQ社群的候選人及政策招募競選志工。

LGBTQ權利倡議民團QForce的37歲聯合主席許鎮洙（Jin-Soo Huh，音譯）指出：「（我們是）芝加哥的LGBTQ+組織…我們真的去（搖擺州）密西根州和俄亥俄州挨家挨戶敲門。我們已經看到川普能在4年內做出什麼事，我們無法再承受另一個4年。」

根據美國最大LGBTQ民事權利倡導團體「人權戰線」（Human Rights Campaign），川普擔任總統期間，禁止跨性別者從軍，反對在職場為LGBTQ社群提供保護，並終結前總統歐巴馬（Barack Obama）時代的反歧視保護措施。

嚴厲批評跨性別者，尤其是運動員，向來是川普造勢集會的特色，他也藉此議題煽動民眾。他曾暗指來自台灣和阿爾及利亞的2名金牌女拳手林郁婷、克莉芙（Imane Khelif）是「變性人」，還揚言將阻止跨性別人士參與女子體育賽事。

不過民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊必須投入鉅資觸及並說服LGBTQ選民參與投票，民主黨超級政治行動委員會「優先美國」（Priorities USA）前主席塞西爾（Guy Cecil）指這個族群可能就是「勝負關鍵」。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130823

#川普
#林郁婷
#賀錦麗
#民主黨
#共和黨
#法新社
#賀錦麗
#歐巴馬
#美國大選
川普
上網揚言對川普不利 亞利桑那州男子遭拘捕賀錦麗接受民主黨總統候選人提名 盼重新定義自己
賀錦麗
賀錦麗全代會談以巴議題立場未見突破 挺巴人士失望賀錦麗與川普大不同 民主黨基層喻「光明與黑暗」
2024美國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賀錦麗與川普大不同 民主黨基層喻「光明與黑暗」
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：