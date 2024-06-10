法國會提前改選 國際奧會主席：不影響巴黎奧運

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提前改選國會震驚各界，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，法國政治變化不致對巴黎奧運準備工作造成影響。

路透社報導，在馬克宏宣布令人震驚的提前選舉消息前，法國的極右翼政黨國民聯盟（National Rally）在歐洲議會大選中拿下的票數，遠遠超越馬克宏的中間派聯盟。

法國國會下議院國民議會（National Assembly）首輪選舉將於本月30日舉行，7月7日進行第2輪投票。第2輪投票時間距離巴黎奧運開幕不到3周。

巴赫在2024巴黎奧運最後準備活動期間說：「法國對於選舉習以為常…（選後）會有新政府，大家都會力挺奧運。」

巴赫還說，法國政治領袖一致支持奧運，「我看不出這種團結會在奧運開幕前幾天宣告破裂」。

綜合路透社和法新社報導，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，她無法理解馬克宏為什麼選擇在奧運前夕的這個時間點，讓整個國家陷入政治動盪。

伊達戈表示，她認為馬克宏這個決定令人不安。

伊達戈說，她在歐洲議會選舉後，聽到馬克宏發表解散國會演說，「跟許多人一樣，我聽到總統解散的決定嚇了一跳」。

伊達戈還說：「在奧運前夕解散，的確令人憂心。」

2024巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）則表示，他的團隊「更堅定決心」要讓巴黎奧運馬到成功。

他說：「自從我們申奧以來，我們經歷了大約10場選舉，我們瞭解如何和公職人員配合。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130610