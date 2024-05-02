正隆加速產業淨零轉型 獲遠見ESG低碳營運楷模獎
2024/5/2 18:36
（中央社記者何秀玲台北2日電）因應全球碳中和供應鏈趨勢，工紙廠正隆推動淨零生態系，加速產業低碳轉型，今天獲頒第20屆遠見ESG低碳營運楷模獎；因致力資源全循環，更攜手上下游產業鏈夥伴建置造紙產業碳資料庫，每年貢獻減碳1.2萬公噸。
正隆公司副總經理彭木祥表示，透過聚焦三大面向，包括3R（Recycle回收再生、Reduce節能減碳、Reuse循環再利用）PLUS全循環、淨零生態系、國際級永續治理，持續推動低碳綠能與永續智慧造紙。
正隆以「3R」製造原則，開發小包裝紙箱，幫助供應鏈脫碳，應用100%回收瓦楞紙，研發低基重（g/M2）環保水稻抑草紙，取得農業部農糧署第一張適用於水稻的有機農業資材抑草紙認證，能減少23倍雜草量，更扭轉傳統塑膠地蓆難分解、農藥殘留物的土壤危害。
正隆於2022年開創3R PLUS循環經濟藍圖，透過擴大再生料源、再生技術及效率優化落實減廢及減碳。
另外，正隆2023年起組成「1（領頭廠商）+N（供應鏈）」碳管理示範團隊，串聯上下游夥伴，包含原物料、設備商，和下游工紙與紙器客戶等20家成員，培力40位產業碳管理師，推動造紙產業全面系統化轉型，將減碳經驗擴散至更多產業鏈夥伴和同業，以減緩全球淨零法規政策，如碳費徵收、碳關稅對產業的衝擊。
正隆2023年替代燃料率高達15.72%，年增5.4%，取代煤炭量達9萬1618公噸，並啟動全集團生產線的減排管理政策，正隆集團子公司逾8成取得ISO 14064-1第三方查證，超前金管會規定，深化氣候低碳轉型韌性。（編輯：張均懋）1130502
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