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520就職典禮 三型主力戰機及勇鷹高教機衝場致敬

2024/4/24 17:26（4/24 17:39 更新）
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「勇鷹號」新式高教機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北24日電）520總統、副總統就職典禮在即，知情人士今天表示，陸海空軍將出動空中兵力衝場，向即將卸任的總統蔡英文，以及總統當選人賴清德致敬。機型除了AH-64E、三型主力戰機外，也包括國機國造的勇鷹高教機。

總統、副總統就職典禮將於5月20日舉行，目前籌備委員會正密集規劃典禮儀程及相關細節。知情人士今天表示，屆時陸海空軍將出動空中兵力衝場，向即將卸任的總統蔡英文，以及向新任的三軍統帥、總統當選人賴清德致敬。

知情人士說明陸海空軍機型，陸軍部分，包含AH-64E阿帕契攻擊直升機等各式直升機；海軍部分，S-70反潛直升機等；空軍部分，則有三型主力戰機（F-16V block20、IDF經國號戰機、幻象2000戰機）、雷虎小組及勇鷹高級教練機，屆時雷虎小組將衝場並施放彩煙，但包括架數、隊形等細節仍與軍方密切規劃中。

特別的是，蔡總統任內全力推動武器國造政策，其中勇鷹高級教練機更是國機國造的代表，這次在典禮衝場，頗有幾分致敬意味。（編輯：蘇志宗）1130424

#賴清德
#勇鷹高級教練機
#蔡英文
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