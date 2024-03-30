桃園消防局人員涉性侵懸案 超過追訴期獲不起訴

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（中央社記者魯鋼駿桃園30日電）任職桃園市消防局的楊姓男子涉嫌性侵遭羈押並停職中，日前被桃檢起訴。檢警採楊男DNA發現他竟涉犯22年前多起持刀性侵懸案，但因發生時間適用舊制刑法的20年追訴期，檢方只能不起訴處分。

任職桃園市消防局的已婚楊姓男子去年2月於網友A女住處，趁對方服藥後性侵，警方至楊男辦公處所搜得資料另發現B女遭偷拍，楊男已遭羈押並停職中，桃園地檢署日前偵結，將楊男提起公訴。

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檢方指出，偵辦過程採檢楊男DNA後，發現他涉犯2002年及2003年間在桃園地區多起女子遭持刀性侵、強盜財物案件，但台北市警方在受理A女報案後，未報請檢方指揮偵辦，且在去年11月才將卷證移送檢方，讓楊男躲過舊法20年追訴期。

1名檢察官向中央社記者表示，現行中華民國刑法第80條規定，犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，追訴權30年（2006年7月1日公布施行至今）；但楊男涉嫌持刀性侵女子的案件是發生在2002年，所以適用舊刑法80條，犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪者，追訴權20年之規定，因此檢察官只能依規定不起訴。（編輯：張銘坤）1130330