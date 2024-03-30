更多編輯台推薦新聞：
徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人
運動

徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱
國際

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園消防局人員涉性侵懸案 超過追訴期獲不起訴

2024/3/30 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿桃園30日電）任職桃園市消防局的楊姓男子涉嫌性侵遭羈押並停職中，日前被桃檢起訴。檢警採楊男DNA發現他竟涉犯22年前多起持刀性侵懸案，但因發生時間適用舊制刑法的20年追訴期，檢方只能不起訴處分。

任職桃園市消防局的已婚楊姓男子去年2月於網友A女住處，趁對方服藥後性侵，警方至楊男辦公處所搜得資料另發現B女遭偷拍，楊男已遭羈押並停職中，桃園地檢署日前偵結，將楊男提起公訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方指出，偵辦過程採檢楊男DNA後，發現他涉犯2002年及2003年間在桃園地區多起女子遭持刀性侵、強盜財物案件，但台北市警方在受理A女報案後，未報請檢方指揮偵辦，且在去年11月才將卷證移送檢方，讓楊男躲過舊法20年追訴期。

1名檢察官向中央社記者表示，現行中華民國刑法第80條規定，犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，追訴權30年（2006年7月1日公布施行至今）；但楊男涉嫌持刀性侵女子的案件是發生在2002年，所以適用舊刑法80條，犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪者，追訴權20年之規定，因此檢察官只能依規定不起訴。（編輯：張銘坤）1130330

#桃園市消防局
#桃園地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60