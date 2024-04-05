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民團13日凱道訴求反虐兒霸凌 因震災宣布延期

2024/4/5 18:23
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）新北市國中生命案引發社會關注，「孩想陪你長大」聯盟原訂13日上凱道訴求「反虐兒、反霸凌、反廢死」，但因花蓮地震，今天宣布活動將延期。

「孩想陪你長大」聯盟因新北市國中生命案及保母虐童案，原訂13日於凱道舉行活動，盼透過園遊會形式，宣達3大訴求「反虐兒、反霸凌、反廢死」，以完善社會安全網。

不過，由於花蓮發生地震，聯盟今天在臉書粉絲專頁表示，主辦單位陸續收到志工與支持者的災情通報，為讓志工及支持者得優先處理各大災情狀況，防止連續處理又趕來參與活動的勞累與窘境，以及警消等社會資源得以將力量投入在第一線的維護與救災，因此原訂於13日舉辦的活動將延期。

聯盟表示，將待所有志工與支持者都安全且安心地處理完災情狀態後，續行舉辦活動，喚起政府對兒少議題的重視。（編輯：管中維）1130405

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