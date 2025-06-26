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英國水域俄羅斯軍艦活動增加 一船錨不明原因失蹤

2025/6/26 07:57（6/26 08:29 更新）
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英國海軍近海巡邏艦「特倫特號」（前）6月中旬在英吉利海峽伴航監控俄羅斯巡防艦「格里戈洛維奇上將號」（英國海軍提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月26日
英國海軍近海巡邏艦「特倫特號」（前）6月中旬在英吉利海峽伴航監控俄羅斯巡防艦「格里戈洛維奇上將號」（英國海軍提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月26日
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（中央社記者陳韻聿倫敦25日專電）英國海軍今天指出，近日再度有俄羅斯軍艦現蹤英國周邊海域，包括英吉利海峽和北海，英方出動戰艦和直升機，長達4天密切伴隨監控。

其中，有一艘5月上旬曾在英國周邊水域被英國海軍鎖定監控的俄艦，此次再度現蹤，卻少了一個船錨。

近期在波羅的海、北歐水域發生的海底電纜和管線疑似遭惡意破壞事件，涉嫌的俄羅斯和中國相關船舶也曾發生船錨「丟失」的情況。

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）指出，俄艦越來越頻繁在英吉利海峽出入，每次英國海軍都會嚴加關注。英國民眾應有信心，海軍將持續捍衛英國水域、維護海底電纜安全。

英國海軍表示，俄羅斯海軍「守護級」（Steregushchiy-class）輕型巡防艦「敏捷號」（RFN Boikiy）近日由西往東航行、穿越英吉利海峽時，英國海軍出動配備先進感測和雷達系統的防空驅逐艦「鄧肯號」（HMS Duncan）、以及近海巡邏艦「梅爾西號」（HMS Mersey）伴航監控。

「鄧肯號」是20日在位於英吉利海峽西南端、法國歐洲領土最西端的烏山島（Ushant）周邊水域，與「敏捷號」交會。「梅爾西號」隨後於21日在英國南部的懷特島（Isle of Wight）一帶接手執行任務。

英國海軍防空驅逐艦「鄧肯號」（前）20日在英吉利海峽伴航監控俄羅斯巡防艦「敏捷號」。（英國海軍提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月26日
英國海軍防空驅逐艦「鄧肯號」（前）20日在英吉利海峽伴航監控俄羅斯巡防艦「敏捷號」。（英國海軍提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月26日

這已是「梅爾西號」今年第5次執行俄艦監控任務。「梅爾西號」和「鄧肯號」皆以位於英國南部的朴茨茅斯（Portsmouth）軍港為基地。

根據英國海軍資訊，「敏捷號」是在結束於非洲西岸幾內亞灣（Gulf of Guinea）的部署行動後，往北航行並途經英吉利海峽。「敏捷號」隸屬俄羅斯海軍波羅的海艦隊。

「敏捷號」上一次遭英國軍艦伴航監控是在5月上旬。不過，與當時相較，「敏捷號」此次少了一個船錨。

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另一方面，大約在6月中旬，作為北大西洋公約組織（NATO）聯合行動的一環，英國海軍出動近海巡邏艦「特倫特號」（HMS Trent）及「野貓」（Wildcat）多用途直升機，伴隨監控俄羅斯海軍巡防艦「格里戈洛維奇上將號」（RFN Admiral Grigorovich）經直布羅陀（Gibraltar）水域，穿越英吉利海峽航向北海。

在此之前，「特倫特號」結束長達逾4年在地中海、西非外海和加勒比海的任務，並在返英途中，接獲指示監控俄艦。（編輯：張芷瑄）1140626

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