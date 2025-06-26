伊朗損害評估疑外洩 傳川普擬限制國會取得機密資訊

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓25日專電）美軍上週末執行「午夜重錘行動」，襲擊伊朗3處核設施。美媒引述4名消息人士指出，在一份內部評估報告遭外洩，暗示美軍轟炸行動未如美國總統川普聲稱那般成功後，川普政府打算限制和國會分享機密資訊。

美媒Axios報導，消息人士還說，聯邦調查局（FBI）正在調查這起機密外洩事件。

美國國防情報局（DIA）初步的評估報告遭外洩，激怒川普及政府高層官員，一名白宮資深官員表示，「我們正向洩密者宣戰」。消息人士說，美國情報界也在思考如何強化流程，「以防『深層政府』成員將『低信度』的情報分析洩露給媒體」。

政府消息人士進一步表示，他們計劃限制在CAPNET系統發布訊息。CAPNET是美國政府用來與國會分享機密資訊的系統。

國防情報局針對美軍轟炸伊朗的評估報告在23日晚間上傳至CAPNET，隔天下午，美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報（New York Times）相繼報導報告的部分內容。

CNN率先報導，4名參與攻擊後簡報的情報官員指出，美軍行動未摧毀伊朗核計畫核心機組，進度僅倒退數個月。紐時指出，國防情報局在美國和以色列對伊朗多輪轟炸後認為，德黑蘭的計畫僅被延後不到6個月時間。

這些報導顯示，美軍對伊朗的攻擊並未如川普在第一時間所言，已「徹底摧毀」伊朗的主要核濃縮設施。

Axios指出，消息人士強調，初步報告的重點包括，報告是在轟炸後的24小時內完成，主要根據衛星照片進行分析，而非根據現場目擊者描述；這只是美國情報界18個機構之一提供的初期簡要資訊；報告承認其評估內容為「低信度」，目的是幫助美政府決定是否要再次轟炸這些設施。

川普今天再度重申，美軍上週末的攻擊「徹底摧毀」伊朗關鍵核設施，「我們也和看過現場的人談過」，那個地點已被完全摧毀，「我們認為所有跟核子有關的東西都在那下面」。

民主黨籍的國會議員原本就因川普政府拒絕在轟炸行動之前向部分議員簡報而感到不滿，如今白宮打算進一步限制機密資訊的分享，已引起議員關切。

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民主黨籍的聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在X發文表示，若白宮因為事實與總統聲稱的說法不一致而限制國會取得機密資訊，「這不是國家安全，而是政治審查」。

他說：「國會必須取得完整資訊，才能評估這些行動的結果，並確保問責及監督。」（編輯：張芷瑄）1140626