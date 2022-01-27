精障犯罪修法三讀通過 司法院：新設暫行安置程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北27日電）精障者犯罪引發社會擔憂，立法院臨時會院會今天三讀修正通過刑事訴訟法部分條文。司法院表示，新設暫行安置程序，以完善社會安全網避免漏接 。

司法院發布新聞稿表示，暫行安置制度並非以保全被告到案或保全證據為目的，因此與羈押不同，其宗旨是為了兼顧刑事被告醫療需求、程序權益保障及社會安全之防護，以強化社會安全網，可及於刑事程序的每一個階段。

司法院指出，在刑事程序中，當精神疾患觸法者犯罪嫌疑重大，且具有危害性、急迫性時，檢察官可以聲請、法院也可於審判中依職權運用暫行安置制度，為適當的處置。

司法院表示，這次三讀通過刑事訴訟法修正草案，增訂暫行安置制度（增訂第10章之1「暫行安置」章、第121條之1至第121條之6），法案重點如下：

一、新設暫行安置程序，以完善社會安全網：被告於偵查或審判中，經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有刑法第19條第1項或第2項即行為時有精神障礙等原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得適用暫行安置制度。（增訂本法第121條之1第1項）

二、暫行安置程序之發動、期間：檢察官於偵、審中得聲請，法院審理中也得依職權，裁定6個月以下的暫行安置期間；若裁定延長，每次不得超過6個月，暫行安置期間累計不得超過5年。（增訂本法第121條之1第1項、第3項）

三、暫行安置之聲請程式與救濟程序：檢察官聲請時，應以聲請書敘明理由及證據，若聲請延長，至遲應於期間屆滿之5日前為之；不服暫行安置、延長暫行安置或駁回聲請之裁定，得提起抗告。（增訂本法第121條之1第4項、第5項）

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，偵查中暫行安置審查程序，亦與審判中相同，得受強制辯護之專業協助。暫行安置之原因消滅或必要性不存在時，應即為撤銷。暫行安置由檢察官執行，並適用或準用保安處分執行法等規定。

還有，為與判決監護制度調和，暫行安置後，如法院判決時未宣告監護，即視為撤銷暫行安置；判決監護開始執行時，暫行安置尚未執行完畢部分，免予繼續執行。（編輯：張銘坤）1110127