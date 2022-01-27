精障犯罪監護處分三讀 法務部：兼顧人權及公安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北27日電）精障者犯罪引發社會擔憂，立法院臨時會院會今天三讀修正通過刑法第87條條文，監護期可延長，無次數時間限制，法務部晚上表示，會兼顧當事人權益及公共安全，完善社會安全網。

法務部發布新聞稿指出，修正前刑法規定監護期間均為5年以下，為符實際監護醫治需求，法務部提出刑法第87條、第98條修正草案，明定延長監護處分期間，並採定期延長、法官保留及定期評估原則，以兼顧當事人權益及公共安全。

此外，配合刑法修正，這次也修正保安處分執行法相關規定，草案採「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」。

法務部官員指出，也就是將視受處分人情況，給予不同處遇，除監護處分執行之初，依受處分人的狀況給予分級分流外，於執行監護處分期間，得依具體醫療情形而變更執行方式。

例如，對於狀況好轉的受處分人，原收治於司法精神醫院者，可轉至地區醫療機構繼續治療，或交由家屬、調整為門診治療；反之，對於狀況惡化的受處分人，得由門診治療，改收治於精神醫療機構或司法精神醫院，得到妥適執行。

另外，對受處分人定期評估部分，即執行監護處分的處遇方式、延長或免其監護處分時，均得參酌評估小組的評估意見，並得徵詢醫師等專業人員意見。

而於監護處分期間屆滿前，由檢察機關召開轉銜會議，將受處分人轉銜給當地衛生、警政、社會福利、教育、勞動主管機關，由主管機關依權責提供受處分人就醫、就業、就學、就養、心理治療、心理諮商及其他社區照顧服務，以無縫接軌。

此外，對於有精神障礙等被告，於偵查、審判過程中，雖未符合羈押要件，但有危害公共安全之虞，並有緊急必要時，應採取必要且適當的保全措施，以維護被告生命、身體、健康及保護社區安全，這部分也於今天經立法院三讀通過。

法務部官員指出，將來於偵查及審判中，對於精神障礙被告，若犯罪嫌疑重大，有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，可經法官裁定6個月以下期間，將他安排到司法精神醫院、醫院、精神醫療機構等處所，施以「暫行安置」，將可有效保全被告到庭，避免被告於偵審期間再犯，並確保被告立即接受醫療處置以穩定病情。

官員說，「暫行安置」是對於前述被告的妥善處置、治療及兼顧公共安全的暫時措施，有別於將被告羈押在看守所，也不會與判決確定後執行「監護」的概念混淆；未來在偵查及審判過程中，將能給予精神障礙的被告最即時的醫療處置，也更能強化兼顧防護社會安全。

新聞稿最後提到，有關「暫行安置」新制，當初曾於110年10月19日是由法務部長蔡清祥帶隊與司法院秘書長林輝煌等人，雙方經會商至深夜，才達成「暫行安置」制度共識，後來經過立法委員多次審議，終於在今天三讀通過，代表政府各部門決心建構完善社會安全網。（編輯：張銘坤）1110127