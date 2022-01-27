立院三讀 精神障礙者犯罪監護期可延長 無次數時間限制

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（中央社記者王揚宇台北27日電）精神障礙者犯罪引發社會擔憂；立法院臨時會院會今天三讀修正通過刑法第87條條文，在現行監護期間最長5年外，增訂延長監護期間規定，第一次為3年以下，第2次以後每次延長期間為1年以下；無次數、時間限制。

至於評估機制，三讀條文規定，檢察官認為有延長必要者，得聲請法院許可延長。執行中認為無繼續執行的必要者，法院得免處分的執行。執行或延長期間內，應每年評估有無繼續執行的必要。

現行刑法規定的監護期間為5年以下，但在「鐵路殺警案」發生後，行政院提出修法版本，增訂執行期間屆滿前，檢察官認為有延長必要，得聲請法院許可延長，每次延長期間為3年以下，即外界簡稱的「5+3N」，並採法官保留及定期評估原則。

然而，立法院司法及法制委員會多次開會討論，朝野立委及官員就監護期間要延長多久、要不要有天花板，未達成共識，像時代力量立法院黨團主張，應維持原規定的5年以下，但如果所犯的罪為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑者，有延長期間必要，延長期間每次以1年為限，連同原處分期間併計不得逾10年。

立法院臨時會院會今天處理時進行表決，最後通過民進黨立法院黨團所提關於刑法第87條的修正動議；三讀通過條文重點為，因刑法第19條第1項、第2項的原因下，有情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所或以適當方式施以監護，以及增訂延長監護期間及評估機制的規定。

另外，為使檢察官執行監護處分，得依受處分人情況給予多元處遇，立法院臨時會院會今天三讀修正通過保安處分執行法部分條文，增加令入司法精神醫院、精神醫療機構、身心障礙福利機構、接受特定門診治療等方式，讓檢察官按情形來指定執行。

此外，每當精神疾病患者有重大觸法事件發生時，各界便會關注社會安全網是否完善、社會安全與精神疾病患者病權等議題。

立法院臨時會院會今天也三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，增訂暫行安置章等條文。

三讀條文規定，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認有刑法第19條第1項、第2項的原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，先裁定諭知6月以下期間，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。

三讀條文也明定，暫行安置期間屆滿前，被告經法官訊問後，認為有延長的必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，以裁定延長，每次延長不得逾6月。暫行安置期間累計不得逾5年。

刑法第19條第1項、第2項規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為的能力者，不罰；辨識行為違法或依其辨識而行為的能力，顯著減低者，得減輕其刑。（編輯：蘇龍麒）1110127