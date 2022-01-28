立院三讀111年度中央政府總預算 刪減270億元

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立法院自今年1月5日起至28日召開第10屆第4會期第1次臨時會，處理重大而急迫的議案，並於28日完成中華民國111年度中央政府總預算三讀程序，由立法院長游錫堃（右）敲槌宣布三讀通過。中央社記者鄭清元攝 111年1月28日

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（中央社記者范正祥台北28日電）立法院臨時會院會今天三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，歲出原編列新台幣2兆2784億元，減列約270億元。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日結束，但是仍有包括111年度中央政府總預算案等，未能於法定會期內通過。立法院自今年1月5日下午起至28日召開第10屆第4會期第1次臨時會處理重大而急迫的議案，並於今天完成總預算三讀程序。

111年度中央政府總預算案歲出原編列2兆2784億元，其中包括朝野立委都支持的配合軍公教調薪案合計編列163億元。三讀通過的今年度總預算，如果在歷年相同比較基礎下，未將配合軍公教調薪的163億元預算納入統計，則其餘2兆2621億元通案減列約270億元，刪減比率1.19%，刪減金額是自103年度以來最多的一次。

近幾年立法院審議中央政府總預算案的結果，歲出部分包括103年度減列245億元、104年度減列250億元、105年度減列222億元、106年度減列240億元、107年度減列249億元、108年度減列240億元，109年度減列246億元、110年度減列256億元。

今天三讀通過的111年度中央政府總預算，在通刪科目部分，包括通案減列大陸地區旅費50%（不得流用）、國外旅費及出國教育訓練費5%（除國防部及外交部外，不得流用）、委辦費5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、設備及投資6%、對國內團體捐助與政府機關間補助5%、對地方政府補助4%、一般事務費5%、政令宣導費30%。

三讀通過的總預算，配合軍公教調薪合計編列163億元。其中，調整軍公教人員待遇準備編列137億元，包括今年度中央各機關現職軍公教人員待遇按平均增加4%所需經費127億元及退休人員調增月退休金所需經費10億元；教育部主管歲出增列25億元、衛生福利部主管歲出增列0.9億元、文化部主管歲出增列0.1億元等。

另外，這次總預算案處理於朝野黨團協商階段，提案多達6113案，創下紀錄。包括委員會審查保留提案數169案、民眾黨團提案數405案、時代力量黨團提案數837案、國民黨團提案數4628案、民進黨團提案數74案，朝野都強調嚴格把關預算。

朝野黨團歷經數次協商，過程中，攻防不斷，時而寸步難行，時而大步向前，主持協商的立法院長游錫堃呼籲朝野黨團合作，理性、和諧溝通。他也向列席的行政部門溝通觀念，應將立委建議聽進去，深入淺出做說明，說服立委支持預算。

今天是臨時會最後一天，處理今年度中央政府總預算案過程還發生插曲，國民黨立委懷疑院會結束後政府將立刻宣布開放日本「核食」，上午於院會休息5分鐘時，突然一湧而上占領主席台，指出據聞總預算案通過後，政府將立刻宣布開放日本「核食」，揚言若是如此要提倒閣讓院會停開。隨後院會停擺了5個多小時。

對於院會停擺、議事卡關，總預算案審議還有73案提案待表決，立法院長游錫堃透過臉書發文，希望大家能各退一步，為了中央政府政務順利推動，總預算案越早通過越好，盼朝野黨團儘快找回上午剛開始的良好氣氛，和諧完成臨時會任務。

經朝野黨團溝通，下午3時30分左右，國民黨立委結束抗爭，游錫堃宣布開會，隨後並由民進黨團總召柯建銘上台發言，對於民進黨立委郭國文有關福島5縣食品的發文滋生各黨團誤解，向全體立委說明，並代表黨團為造成議事延宕道歉。

柯建銘道歉後，隨即在台上一鞠躬。在柯建銘道歉後，立法院臨時會院會繼續處理總預算案，並於今天完成111年度中央政府總預算（公務預算部分）三讀程序。

立法院財政委員會召委、民進黨立委鍾佳濱說，總預算案審查過程中雖然有時候難免有爭執，但最後還是有很好的結論，包括支持今年度軍公教調薪所需經費。

國民黨立委賴士葆今天在立法院臨時會院會發言時提及，他幾乎全程參與這次總預算案朝野黨團協商，高度肯定游錫堃的胸襟，主持朝野協商包容在野的聲音。

行政院評估，中央政府總預算兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展等需要，並恪遵公共債務法及財政紀律法等規定，具有「還債金額20年來最高」、「擴大照顧國人、壯大台灣」及「持續加碼挹注地方」等3大特點；自今年1月1日起，軍公教人員調薪4%，是25年來最高調幅，也希望藉此帶動民間企業調薪。（編輯：蘇志宗）1110128