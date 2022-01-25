馬拉松協商總預算 游錫堃：民主可貴應包容不同意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北25日電）立法院原定上午10時繼續朝野協商總預算案，因故延至下午3時開始。立法院長游錫堃今天對於朝野黨團連日來馬拉松式勞心費神協商表達敬佩，對於這次朝野提案多達6113案，游錫堃表示，民主可貴，應該包容不同的意見。

這次總預算案審查，朝野黨團提案多達6113案，創下紀錄。包括委員會審查保留提案數169案、民眾黨團提案數405案、時代力量黨團提案數837案、國民黨團提案數4628案，民進黨團提案數74案。預算協商，時而寸步難行，時而大步向前。

游錫堃今天於立法院朝野黨團協商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分）會場指出，雖然黨團協商有點一波三折，但還是有進度，非常謝謝各黨團的辛苦，各黨團在協商過程中對各項提案容有不同意見，但是大家有一個共同點，就是希望國家更好、希望民生經濟和國家社會更好，他對各黨團的表現表達敬佩。

對於各黨團在協商總預算案相關提案時常有不同意見，游錫堃表示，民主國家本來就是這樣，在議會裡面本來就會吵吵鬧鬧，「因為我們是言論自由的國家」。

游錫堃說，如果沒有國會做平台讓大家吵吵鬧鬧，就會變成過去專制一樣，現在的制度是好的，但是大家要知道民主可貴，應該包容不同的意見。

另外，游錫堃指出，國會結構是選舉決定，民意的展現，尊重民意的結果。

游錫堃說，民主不是完美的制度，它只是最好的制度。他引用政治學名言「醫治民主之弊，唯有更民主」和大家共勉，「民主會有很多缺點，那我們就更民主。」（編輯：蘇龍麒）1110125