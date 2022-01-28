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總預算三讀 政院：預計3月補發軍公教加薪差額

2022/1/28 19:38（1/28 19:53 更新）
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立法院28日三讀通過111年總預算，讓軍公教加薪4%的政策有了法源依據。（中央社檔案照片）
立法院28日三讀通過111年總預算，讓軍公教加薪4%的政策有了法源依據。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北28日電）立法院今天三讀通過111年總預算，讓軍公教加薪4%的政策有了法源依據。行政院官員表示，因還有相關行政流程須完成，預計3月就能讓軍公教獲取加薪後的完整薪資，同時補發1、2月的加薪差額。

行政院長蘇貞昌去年10月28日核定軍公教員工自民國111年1月1日起調薪4%，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，均調足4%，以業務費進用人員亦同，約有104萬人受惠。

另外，公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員比照調整，約1萬名員工受惠。預算案去年送進立法院後，直到今天三讀通過。

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立法院臨時會院會今天三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，歲出原編列新台幣2兆2784億元，減列約270億元，其中配合軍公教調薪合計編列163億元。

軍公教加薪4%的政策，終於有了法源依據。行政院官員今天回覆中央社記者表示，因明天起是國定假日，總預算案三讀通過後仍有相關行政程序得完成，軍公教預計3月能拿到加薪後的完整薪資，而今年1、2月的薪資，則會透過「破月補發」方式，補發差額。（編輯：蘇志宗）1110128

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