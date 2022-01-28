總預算三讀 府：規模最大且還債金額20年來最高

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（中央社記者賴于榛台北28日電）立法院會今天三讀通過111年度中央政府總預算。總統府晚間表示，今年度總預算是歷年預算規模最大，且還債金額也創下20年來最高。

立法院臨時會院會今天三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，歲出原編列新台幣2兆2784億元，最後減列約270億元。

總統府發言人張惇涵晚間透過媒體群組表示，總統蔡英文感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌辛勞主持議事，民進黨團總召柯建銘與黨團幹部的領導與協調，以及朝野各黨團立法委員的監督與支持，完成總預算審查，讓新一年度的各項重要國政能夠往前推進。

張惇涵說，111年度中央政府總預算是歷年預算規模最大，與此同時，還債金額也創下20年來最高；政府持續以穩健的財政紀律為基礎，以國家利益與國民福祉為優先，推動各項重要施政。

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此次預算規模最大的是「社會福利支出」，成長比率最高的則是「少子女化對策計畫經費」。張惇涵指出，政府會提供更完善的社會福利照顧民眾，持續給予年輕父母、需要長照的家庭更大支持，並加碼挹注地方建設，持續強化國防戰力、踏實外交、經濟產業創新等重要政策。

張惇涵表示，相信在行政院長蘇貞昌的領導下，行政團隊一定會繼續全力以赴，照顧民眾、建設地方、壯大台灣，展現有政府、會做事的執行力，讓國家繼續向前進。（編輯：林興盟）1110128