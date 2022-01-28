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總預算三讀 政院：預計3月補發軍公教加薪差額
首頁 / 產經

立院三讀通過總預算 科技部基礎科研經費年增25億元

2022/1/28 20:15（1/28 20:24 更新）
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（中央社記者蘇思云台北28日電）科技部表示，主管預算經通案刪減約5.6%，法定預算為475億元。不過，仍力保基礎科研資源，111年度基礎科研經費達310億元，較110年度增加25億元、年成長8.7%。

本年度中央政府總預算案今天經立法院審議並三讀通過，科技部晚間發布新聞稿。

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科技部長吳政忠表示，即便科技部預算經審議後有所刪減，學研界無須太過憂慮，科技部善用有限科技資源，持續紮根累積基礎研究成果，使基礎科研成為未來技術與產業發展的穩固基磐，積極面對外在環境變遷與挑戰，提升台灣關鍵科技自主能力。

科技部表示，持續鞏固學研能量，強化前沿基礎理論與投入跨領域科技研發。為滿足台灣產學研未來的人才需求，科技部也重點推動女性科研與人文社會的培育、重視跨世代、跨領域人才培育與高階人才的延攬，同時積極整合學研核心設施，提升科研服務能量。（編輯：潘羿菁）1110128

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立院三讀111年度中央政府總預算 刪減270億元
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