立院臨時會結束 游錫堃：成果豐碩、一起團結抗疫

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（中央社記者范正祥台北28日電）立法院第10屆第4會期第1次臨時會今天結束，立法院長游錫堃於閉會致詞時指出，總計本會期常會與臨時會一共通過89件議案，成果豐碩。他也呼籲，最近國內疫情轉趨嚴峻，大家一起團結抗疫。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日結束，但是仍有包括111年度中央政府總預算案等，未能於法定會期內通過。立法院自今年1月5日下午起至28日召開第10屆第4會期第1次臨時會處理重大而急迫的議案，並於今天宣告臨時會散會。

游錫堃表示，為期24天的臨時會閉幕，本次臨時會通過了2個預算案與11個法律修正案，包含加強維護國家安全的海空戰力提升特別預算案，以及111年度中央政府總預算。

他指出，這次臨時會的修法重點，在社會安全網方面，修正刑事訴訟法及其施行法、刑法、保安處分執行法、法院組織法。在酒駕防制方面，修正道路交通管理處罰條例、刑法、陸海空軍刑法。在經濟發展方面，修正了產業創新條例。

游錫堃表示，為擴大民眾的政治參與，立法院修憲委員會也有初步的成績，有關18歲公民權修憲案，已於1月22日審查完竣提送院會。

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他指出，回顧第4會期自去年9月17日開議到這次臨時會，一共召開過32次黨團協商會議，通過75項法律案、7項預決算案、3項廢止案、1項條約案、1項人事同意權案及2項其他議案，總計本會期常會與臨時會一共通過89件議案，成果豐碩。

最後，游錫堃感謝全體立委不分晝夜、全力以赴，共同完成了這次臨時會重大任務，也謝謝立法院全體工作人員、行政院各部會相關人士的共同努力，為國家與社會謀求最大的福祉。他也呼籲，最近國內疫情轉趨嚴峻，大家一起團結抗疫。（編輯：趙蔚蘭）1110128