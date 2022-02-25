資訊戰開打 烏克蘭號召駭客抵禦俄羅斯網路攻擊

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俄羅斯揮軍進攻烏克蘭，據兩名參與計畫的人士說法，烏克蘭政府正在廣徵國內駭客自願協助保護關鍵基礎建設，並對俄羅斯部隊執行網路情蒐任務。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯揮軍進攻烏克蘭，據兩名參與計畫的人士說法，烏克蘭政府正在廣徵國內駭客自願協助保護關鍵基礎建設，並對俄羅斯部隊執行網路情蒐任務。

俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭全國各地城市，許多居民紛紛逃離首都基輔之際，各大駭客論壇今天早上開始出現徵求自願者的貼文。

貼文寫道，「烏克蘭網民們！是時候參與我國網路國防了」，貼文還請駭客和資安專家透過谷歌（Google）表單提出申請，要求自願者列出自己的專長，像是研發惡意軟體等，並提供專業人士的推薦函。

基輔資安公司Cyber Unit Technologies共同創辦人奧雪夫（Yegor Aushev）告訴路透社，國防部一名高階官員今天與他聯繫，他是應這名官員要求發布貼文。Cyber Unit Technologies以與政府合作保衛關鍵基礎建設而聞名。

另一名直接涉及此事的人士證實，今天上午的請求確實來自國防部。

烏克蘭國防部代表並未回覆媒體的置評請求。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110225