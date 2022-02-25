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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭8/300

基輔爆炸聲頻傳 烏克蘭外長：遭遇駭人火箭攻擊[影]

2022/2/25 15:12（2/25 15:43 更新）
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烏克蘭外交部長庫列巴25日表示，俄羅斯清晨對基輔發動火箭攻擊。圖為基輔一棟民宅被飛行物擊中起火。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）
烏克蘭外交部長庫列巴25日表示，俄羅斯清晨對基輔發動火箭攻擊。圖為基輔一棟民宅被飛行物擊中起火。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）抨擊俄羅斯今天清晨對烏克蘭首都基輔發動「駭人火箭攻擊」。據報導，基輔破曉前頻傳爆炸聲響。

庫列巴在推特寫道：「駭人俄羅斯火箭攻擊基輔。上次我國首都經歷這樣的情況是在1941年，當時遭到納粹德國攻擊。」

路透社報導，烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）稍早表示，烏克蘭部隊今天清晨擊落一架飛越基輔上空的敵機，這架飛機之後墜毀撞及地面上的一棟民宅，導致這棟9層樓建築起火燃燒。

目前尚不清楚這架飛機是否由人駕駛或可能是一枚飛彈。基輔市政當局表示，此飛行物墜落撞及一棟公寓大樓，造成至少8人受傷。

基輔稍早出現一連串爆炸聲響。赫拉先科表示，這是防空火砲發射攻擊敵機的聲音。路透社目擊者說，黎明前聽到更多爆炸聲。

俄羅斯昨天對烏克蘭展開全面入侵行動，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，有137名烏克蘭人陣亡，316人受傷。

有關當局說，烏克蘭東北部蘇梅市（Sumy）今早出現激烈戰鬥。

烏克蘭邊防當局表示，東南部札波羅結（Zaporizhzhya）地區一處邊境哨站遭到飛彈擊中，造成部分邊防人員死傷。這個地區並未與俄羅斯接壤，位在亞速海（Azov Sea）沿岸。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110225

烏克蘭首都發布空襲警報 預計俄國將發動戰車攻擊

（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭電視台報導，在俄羅斯發射飛彈攻擊後，烏國首都基輔（Kyiv）今天發布空襲警報，當局促請民眾趕緊前往最近的庇護所避難。

烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）表示，預計俄國今天稍晚將對基輔發動戰車攻擊。（譯者：陳正健）1110225

烏克蘭多地傳出爆炸。（中央社製圖）
烏克蘭多地傳出爆炸。（中央社製圖）
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