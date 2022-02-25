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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

蒲亭：別無他法才對烏克蘭動手

2022/2/25 12:46（2/25 12:56 更新）
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俄羅斯總統蒲亭25日說，俄國先前為了改變安全局勢所做的努力盡數落空，他別無選擇才對烏克蘭採取行動。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
俄羅斯總統蒲亭25日說，俄國先前為了改變安全局勢所做的努力盡數落空，他別無選擇才對烏克蘭採取行動。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，俄國先前為了改變安全局勢所做的努力盡數落空，他除了下令對烏克蘭採取「特殊行動」之外，別無選擇。

路透社報導，美國總統拜登曾說，若俄羅斯攻擊烏克蘭造成死傷和破壞，唯一要負起責任的就是俄羅斯。

蒲亭與企業領袖開會時，對「俄羅斯工業家和企業家聯盟」（Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs）主席休金（Alexander Shokhin）說，莫斯科是被迫採取行動，也明白制裁會隨之而來。

休金建議，鑒於西方國家對俄羅斯國債施以新制裁，俄羅斯應刺激民間投資人對公債的更多需求。

他還警告，新制裁恐比過去更加嚴苛，且可能擾亂物流和供應鏈；他也呼籲西方國家勿對氣候計畫施加制裁。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110225

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