俄羅斯戰車開進烏克蘭基輔 距離國會僅9公里[影]

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烏克蘭國防部證實，俄羅斯軍隊已進入基輔。圖為一名基輔居民在被摧毀的民宅前難掩悲傷。（美聯社）

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（中央社基輔25日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭官員推文證實，俄羅斯部隊已進入烏國首都基輔（Kyiv）。社群媒體影片顯示，已有俄國戰車開在基輔街上。

烏克蘭國防部表示，俄國敵軍目前已推進至基輔奧伯隆區（Obolon），距離位於市中心的國會大廈僅約9公里之遠。

社群媒體上今天流傳的影片顯示，有俄國戰車開在奧伯隆區街道上。烏克蘭當局呼籲民眾製作汽油彈回擊俄軍。（譯者：陳正健）1110225

烏克蘭軍隊在基輔的橋上備戰。（美聯社）

俄軍24小時轟炸烏克蘭33民間地點 攻占黑海蛇島

（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭內政部今天表示，俄羅斯在過去24小時轟炸了33個烏國民間地點。與此同時，俄國國防部指稱，俄軍已攻占烏國位於黑海的蛇島。

烏克蘭內政部官員指出：「俄國聲稱他們沒有攻擊民間目標，但在過去24小時期間，有33個民間地點遭受攻擊。」

另一方面，俄國國防部今天指稱，俄軍已攻占烏克蘭位於黑海的蛇島（Snake Island，或稱 Zmiinyi Island），當地有82名烏國軍人投降。（譯者：陳正健）1110225

與俄羅斯拚了 烏克蘭號召全民從軍沒年齡限制

（中央社基輔25日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭軍方今天發布推文，號召所有公民從軍，沒有年齡限制。

烏克蘭軍隊指揮官嘉陸虛金（Yuri Galushkin）在推特發表聲明指出：「烏克蘭今天需要一切。所有從軍程序都已簡化。只要帶著您的護照和身分證號碼就可以。沒有年齡限制。」（譯者：陳正健）1110225

俄羅斯彈襲登陸並進開戰烏克蘭。（中央社製圖）

烏克蘭外交部長庫列巴25日表示，俄羅斯清晨對基輔發動火箭攻擊。圖為基輔一棟民宅被飛行物擊中起火。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）