美跨黨派代表團訪台 國民黨欣慰美方重視台海安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北28日電）美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台。國民黨國際部主任黃介正今天表示，對於美方重視台海和平與穩定感到欣慰、也歡迎訪團，盼訪團能親自與國民黨相關人士會晤，呼籲民進黨政府應本於建立朝野共識進行安排。

總統府發言人張惇涵今晚表示，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，將於3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣，蔡總統預計3月2日上午於總統府接見訪團，並設晚宴接待；值此烏克蘭情勢嚴峻之際，此舉彰顯台美關係「堅若磐石」。

針對美方將派代表團訪台，國民黨主席特別顧問、國際部主任黃介正晚間透過新聞稿表示，國民黨對於美方重視台海和平與穩定，感到欣慰也歡迎前任國防及國安官員來台訪問。

黃介正指出，台灣的安全是朝野共同關切的重大議題，國民黨已組織團隊準備與所有來訪各國國防與安全專家，務實討論台海及印太安全議題；呼籲民進黨政府本於建立朝野共識，共同捍衛台灣安全的立場，應安排訪團與國民黨相關人士會晤。

黃介正晚間接受中央社記者訪問時也表示，台灣朝野都共同支持台海和平穩定，呼籲此次跨黨派訪團也應要親自跟台灣的在野黨見面，才能看到台灣的全貌。（編輯：林克倫）1110228