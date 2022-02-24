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蓬佩奧訪台議程曝光 將發表20分鐘演講並接受提問

2022/2/24 19:06（2/24 20:26 更新）
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美國前國務卿蓬佩奧3月2日訪台，預計3月4日上午參加遠景基金會舉辦的演講會。（圖取自twitter.com/mikepompeo）
美國前國務卿蓬佩奧3月2日訪台，預計3月4日上午參加遠景基金會舉辦的演講會。（圖取自twitter.com/mikepompeo）
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月2日訪台，預計3月4日上午參加遠景基金會舉辦的演講會。根據議程，他將發表20分鐘專題演講，之後並有35分鐘問答時間。

遠景基金會寄出「美國國務卿訪台演講會」邀請函，根據中央社取得的議程資料，會議10時30分將先由遠景基金會董事長陳唐山簡短開幕致詞，接著由遠景基金會執行長賴怡忠介紹講者，表訂蓬佩奧

蓬佩奧小檔案

  • 生日：1963年12月30日
  • 黨籍：共和黨
  • 學歷：哈佛法學院、西點軍校
  • 經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官
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發表20分鐘專題演講。

議程並未設定蓬佩奧專題演講的主題，不過涉外人士透露，蓬佩奧長期對台灣友好，將在會中表達力挺台灣自由民主的立場，也會重申美方對台海和平穩定的支持。

根據議程，蓬佩奧專題演講後將有35分鐘自由問答時間，讓應邀貴賓有機會當面與蓬佩奧對話。

蓬佩奧演講活動將於君悅飯店舉辦，基於防疫考量，採「邀請制」入場，因為座位有限，現場最多也僅能容納約150位賓客。會議不會現場轉播，但將安排蓬佩奧接受記者聯合訪問。

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蓬佩奧此次演講受邀對象主要是外國駐台使節與工商企業界要角，國會部分，將安排包括執政黨、在野黨長期關心外交事務的立委代表出席。

根據外交部公布行程，蓬佩奧將於3月2日到5日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文，接受副總統賴清德款宴，並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，以及接受吳釗燮款宴。（編輯：林興盟）1110224

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台議程曝光，將發表20分鐘專題演講並接受來賓提問。中央社記者黃雅詩攝 111年2月24日
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台議程曝光，將發表20分鐘專題演講並接受來賓提問。中央社記者黃雅詩攝 111年2月24日
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