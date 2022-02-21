美前國務卿蓬佩奧3/2訪台 將會晤蔡總統

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部今天證實，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷將於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文等多位政府高層。

外交部發言人歐江安向中央社表示，蓬佩奧伉儷除晉見蔡總統，也將接受副總統賴清德款宴，以及拜會立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮，接受吳釗燮款宴。

歐江安指出，蓬佩奧應遠景基金會邀請於3月4日舉行演講活動，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係，外交部誠摯歡迎蓬佩奧訪問團來訪。

歐江安表示，蓬佩奧是台灣長期堅定的友人，任內對推動台美關係貢獻卓著，包括促成美國前總統川普政府多次對台軍售，解密美國對台灣的「六項保證」相關文件，進一步強化對台灣的安全承諾，宣布撤銷不合時宜的台美交往限制等。

歐江安說，在蓬佩奧任內，台美也新創立多項雙邊機制，如「台美印太民主治理諮商」、「台美經濟繁榮夥伴對話」、「台美教育倡議」以及簽署「台美科學及技術合作協定」等，使台灣與美國在各領域的全球夥伴關係得以更加深化。

歐江安指出，蓬佩奧在卸任後仍經常公開為台灣發聲，力挺台灣的自由與民主，外交部至為珍惜，並由衷感謝蓬佩奧對台灣的鼎力支持及長遠友誼。

蓬佩奧政治經歷豐富，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職。外交部強調，蓬佩奧來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。（編輯：潘羿菁）1110221