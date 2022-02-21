更多編輯台推薦新聞：
影片／柯瑞16記三分球創紀錄 狂轟50分NBA明星賽率隊取勝
運動

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 狂轟50分NBA明星賽率隊取勝

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因
產經

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看
國際

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文2/300

美前國務卿蓬佩奧3/2訪台 將會晤蔡總統

2022/2/21 11:42（2/21 12:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部證實，美國前國務卿蓬佩奧（圖）伉儷將於3月2日至5日訪問台灣。（圖取自twitter.com/mikepompeo）
外交部證實，美國前國務卿蓬佩奧（圖）伉儷將於3月2日至5日訪問台灣。（圖取自twitter.com/mikepompeo）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部今天證實，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷將於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文等多位政府高層。

外交部發言人歐江安向中央社表示，蓬佩奧伉儷除晉見蔡總統，也將接受副總統賴清德款宴，以及拜會立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮，接受吳釗燮款宴。

歐江安指出，蓬佩奧應遠景基金會邀請於3月4日舉行演講活動，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係，外交部誠摯歡迎蓬佩奧訪問團來訪。

歐江安表示，蓬佩奧是台灣長期堅定的友人，任內對推動台美關係貢獻卓著，包括促成美國前總統川普政府多次對台軍售，解密美國對台灣的「六項保證」相關文件，進一步強化對台灣的安全承諾，宣布撤銷不合時宜的台美交往限制等。

歐江安說，在蓬佩奧任內，台美也新創立多項雙邊機制，如「台美印太民主治理諮商」、「台美經濟繁榮夥伴對話」、「台美教育倡議」以及簽署「台美科學及技術合作協定」等，使台灣與美國在各領域的全球夥伴關係得以更加深化。

歐江安指出，蓬佩奧在卸任後仍經常公開為台灣發聲，力挺台灣的自由與民主，外交部至為珍惜，並由衷感謝蓬佩奧對台灣的鼎力支持及長遠友誼。

蓬佩奧政治經歷豐富，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職。外交部強調，蓬佩奧來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。（編輯：潘羿菁）1110221

延伸閱讀
專訪／抗中挺台出名 蓬佩奧卸任後期待首次訪問台灣認識余茂春 從中國留學生到美國國務卿核心智囊美前國務卿蓬佩奧飲食改變加運動 6個月甩肉40公斤蓬佩奧下棋配台灣鳳梨乾 曬家居照不忘挺台共機頻擾台 蓬佩奧籲美國應永遠與台灣站一起
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀