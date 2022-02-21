遠景基金會證實邀訪蓬佩奧來台 不評論細節行程

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美國前國務卿蓬佩奧（圖）傳下週將訪台，遠景基金會執行長賴怡忠表示，他僅可證實確實是由遠景基金會出面邀訪，無法評論具體行程與規劃細節。（圖取自twitter.com/mikepompeo）

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）傳出美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下週將訪台，遠景基金會執行長賴怡忠表示，他僅可證實確實是由遠景基金會出面邀訪，無法評論具體行程與規劃細節。

媒體報導， 蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 已敲定在3月3日拜會總統蔡英文，此次同行的還有前美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問 余茂春 余茂春小檔案 1962年生

學歷：南開大學歷史系、賓州史瓦摩爾學院、加州大學柏克萊分校

經歷：美國國務卿蓬佩奧首席對中國政策和規劃顧問、美國公共電視網中國分析專家、美國國會聽證會專家

1989年天安門學運時正就讀於加州大學柏克萊分校，支持當時的民主抗議

1994年任教於美國海軍學院，教授中國與東亞、軍事歷史；在校主持亞洲論壇，主導亞洲議題相關活動

著作：「戰略情報局在中國：冷戰序曲」OSS in China: Prelude to Cold War、「龍之戰：盟軍行動與中國命運 1937-1947」The Dragon’s War: Allied Operations and the Fate of China, 1937-1947

參與撰稿：「如果中國攻打台灣：軍事策略、政治和經濟」If China Attacks Taiwan: Military Strategy, Politics and Economics、「中國軍事史」A Military History of China 看更多 關閉 ，這位華裔美人被公認是扭轉美國前總統川普（Donald Trump）對中政策的重要策士，余茂春同行被視為是來訪團的另一亮點。

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1963年出生的蓬佩奧，在2018到2021年擔任美國國務卿，經常發表批評中國、力挺台灣的看法，除多次支持台灣加入國際組織，譴責中國軍事威脅台灣，他在卸任前宣布「解除台美官方接觸的自我審查限制」，更被視為促進台美雙邊交流的重要推手。

蓬佩奧去年3月接受中央社專訪時曾表示，「若哪天有機會造訪那裡（台灣），會是很棒的事，我會真的很享受，那會是很令人享受的事（a real treat）」。（編輯：潘羿菁）1110221